　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

希望遊客再來　花蓮推動特色民宿...盼成留住國民旅客

▲講座邀請樸實構果邱顯崴副總經理蒞臨演說。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

講座邀請樸實構果邱顯崴副總經理（左）蒞臨演說。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府1日大禮堂舉辦品牌市場定位專題演講「民宿如何做出令人嚮往的特色？」，講座特別邀請樸實構果邱顯崴副總經理蒞臨演說，講座內容實務生動以及案例分享，會中並與花蓮縣旅宿業者互動交流，希望花蓮成為全球台遊客旅遊的目的地，

演講主要針對旅宿業市場定位，透過市場五階法在市場中確立自身獨特位置的過程，經營者應充分發揮自身特色和優勢，利用有效的營銷策略，在市場中建立獨特的品牌形象。透過高峰-低谷-結束的三階段服務理論，如何把資源投入屬於民宿「定位」的特色，例如花蓮民宿中最好吃早餐的定位、花蓮最乾淨衛生的民宿等，讓民宿業者創造被消費者「占便宜」的消費選擇，成為在各區隔市場林立中的一個份額存在。

▲講座邀請樸實構果邱顯崴副總經理蒞臨演說。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

邱顯崴副總經理表示，經營者應發揮自身特色和優勢，利用有效的營銷策略，在市場中建立獨特的品牌形象。

縣長徐榛蔚一直以來都支持的旅宿業是花蓮觀光的重要產業，持續提升旅宿業服務品質，創造價值來提供顧客，建立情感的交流以及回家的歸屬感，有溫度的服務、透過故事了解在地人文及創造旅遊美好的記憶等，並致力於推動永續、高品質的觀光發展，讓遊客能夠更深入地體驗花蓮的美好。

觀光處處長余明勲鼓勵旅宿業者勇敢實踐及嚐試創新，不要被自己的思維恐懼限縮，利用創意行銷模式，例如地震安心優惠住宿，創造話題性，展現自己的特色，吸引目標客群，達到旅客一來再來的誘因。而花蓮縣政府今年也持續推動「旅宿永續認證計畫」以及「穆斯林友善認證」多項觀光政策與措施。

蒞臨講座的貴賓包括花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾、花蓮縣觀光旅遊民宿協會副理事長韓專等，除了內容豐富的專題演講外，現場還有小農特色咖啡提供品嚐體驗，以及旅宿業政令宣導等，讓到場參加演講的業者直呼滿載而歸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/02 全台詐欺最新數據

更多新聞
595 2 2649 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普關稅戰「大採購先延後」　她預測：半年後買什麼都便宜
面對川普關稅束手無策　國民黨團要求卓榮泰速赴立院專案報告
快訊／中橫便道落石坍方！　恐怖畫面曝光
半導體逃過？「1科技產品」衝擊仍大：要漲價了
川普課32%關稅　彭博：台灣GDP恐萎縮3.8%
快訊／李珠珢、對戰兄弟吸票　悍將主場賽前即完售
高鐵列車靜止班次大亂！　旅客卡月台90分鐘
少女激戰堂哥！　乾爸驚見兩人裸露同床
快訊／柯文哲出院！上銬雙手緊握　坐輪椅畫面曝　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高科技評估調查　太魯閣國家公園擬花30億分區分期重建

希望遊客再來　花蓮推動特色民宿...盼成留住國民旅客

南消第七大隊結合小東里　舉辦兒童節公益活動防火宣導

清明掃墓慎防恙蟲！遭叮咬未治療死亡率6成　醫曝防蟲秘訣

延續慎終追遠傳統！　金門瓊林蔡氏宗親太武山管制區內祭祖

最高獎金3萬！　花蓮環保裝置藝術創意攝影比賽起跑

桃園翁騎輔助車買菜「沒電刁車」　3警勇扛回派出所充電助返家

與偏鄉學童共渡兒童節　王定宇120份漢堡餐與2校師生共享

清明連假桃警取締噪音車　第3次違規騎士「萬元噴飛」

全中運開幕典禮猶如大型演唱會　開放索票半小時一空

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

高雄2警被砍濺血！　毒蟲一開門就握長刀攻擊

「不能笑的生日派對」　來賓是車銀優忍不住微笑

大貨車疑視線死角釀禍！起步撞待轉騎士畫面曝 #桃園

李珠珢人氣爆棚！球迷漏夜排隊搶周邊　被南珉貞叫「寶寶」超疑惑：我不像啊

高科技評估調查　太魯閣國家公園擬花30億分區分期重建

希望遊客再來　花蓮推動特色民宿...盼成留住國民旅客

南消第七大隊結合小東里　舉辦兒童節公益活動防火宣導

清明掃墓慎防恙蟲！遭叮咬未治療死亡率6成　醫曝防蟲秘訣

延續慎終追遠傳統！　金門瓊林蔡氏宗親太武山管制區內祭祖

最高獎金3萬！　花蓮環保裝置藝術創意攝影比賽起跑

桃園翁騎輔助車買菜「沒電刁車」　3警勇扛回派出所充電助返家

與偏鄉學童共渡兒童節　王定宇120份漢堡餐與2校師生共享

清明連假桃警取締噪音車　第3次違規騎士「萬元噴飛」

全中運開幕典禮猶如大型演唱會　開放索票半小時一空

反對絕美東海岸線蓋整排風機　黃建賓：別破壞大家熟悉的台東

男女夜店貼臉跳舞「驚見鹹豬手」　淫賊趁亂襲陰辯沒進去

川普祭對等關稅衝擊全球　趙怡翔提因應三部曲：仍有機會改善

國6國姓隧道廂型車失控打滑！3車連環撞　水箱罩黏前車屁股

弟帶不明行李箱回家！兄全程錄影「原封送警局」　赫見千包毒品

全球瘋玩「AI吉卜力」！　宮崎駿長子發聲：父親無可取代

高科技評估調查　太魯閣國家公園擬花30億分區分期重建

爽換新工作「1情況」卻尷尬了！他怕房貸出問題　釣出過來人

預告川普課台32%關稅只是起點　江啟臣要賴清德召開國是會議

戴培峰回顧羅戈12強套路難預測　搭檔魔力藍「江坤宇最大威脅」

台鐵誤點...婦對列車長咆哮　乘客看不下去怒批：吵死了

地方熱門新聞

台南市民打1999「念經」狂聊30分鐘

Line群傳：清明前後互不問好　網友熱議

名額有限！　役男申請服替代役甄選即起開跑

桃園北橫賞螢季即將登場　賞螢地圖報你知

台中大甲鎮瀾宮「起駕宴」大場面　席開1500桌創紀錄

台東2份便當500元！當地人傻眼　店家回應了

太平雲梯光雕夜間營運　迎接百萬夜景體驗

南投縣警局祭六大疏導措施因應清明節連假人車潮

屏東無號誌路口2天2死　警籲停讓

吉安鐵道櫻花公園滿園春裝　一片粉紅映眼亷

屏東10大超速熱點曝　警方提醒謹慎開車

桃園環保局籲民眾掃墓　採行「紙錢新三燒」

嘉義湖仔內公園成「城市森林露營」新景點!

祀典武廟攜手宜得家國際辦公益捐血活動

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

即／太原車站民眾落軌！遭普悠瑪號撞擊慘死

台遭課32%關稅！　一表看銷往美國產品受創排名

快訊／川普宣布實施對等關稅　課徵台灣32%

罕見清明節　命理大師示警：3物不可拜、4生肖當心

台灣苦吞「32％關稅」！賴清德、卓榮泰臉書遭灌爆

快訊／11:47地震　全台很有感

即／台灣東部02:01地震　台北輕微搖晃

瘦子開戰點名ozi「Keanna深夜發聲」！

新竹慾火重燃「換妻網站」淫亂內幕曝

金秀賢舌頭衝微博熱搜！陸網驚：是菜花？醫給答案

謝宜容3部屬檢代求情　不起訴原因揭曉

即／大隅半島規模6地震！日本發地震報

川普全球對等關稅稅率一次看！ 「台灣32％」這一國課最多50％

女大生遭男網友硬上　捷運站痛哭報警

更多

最夯影音

更多

【一天的疲勞都消除了】女兒熱烈歡迎爸爸回家撒嬌+討抱抱 看了心都融化惹～

北市女騎士不慎自摔　遭多元計程車輾過

Lulu邀阿達來家中：離開我過這麼好　驚見交往時禮物...她笑「準備轉賣」！

柯文哲開完刀了！　陳佩琪站恢復室外等待

#重機 撞凹2200萬 #法拉利 ！男騎士眼神死透呆坐路邊 #高雄

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

開箱全聯高CP值必買商品

開箱全聯高CP值必買商品

「文里補習班」開課啦！今天就來親自嘗試網友推薦的「全聯高CP值必買商品」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面