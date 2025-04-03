希望遊客再來　花蓮推動特色民宿...盼成留住國民旅客

▲講座邀請樸實構果邱顯崴副總經理（左）蒞臨演說。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府1日大禮堂舉辦品牌市場定位專題演講「民宿如何做出令人嚮往的特色？」，講座特別邀請樸實構果邱顯崴副總經理蒞臨演說，講座內容實務生動以及案例分享，會中並與花蓮縣旅宿業者互動交流，希望花蓮成為全球台遊客旅遊的目的地，

演講主要針對旅宿業市場定位，透過市場五階法在市場中確立自身獨特位置的過程，經營者應充分發揮自身特色和優勢，利用有效的營銷策略，在市場中建立獨特的品牌形象。透過高峰-低谷-結束的三階段服務理論，如何把資源投入屬於民宿「定位」的特色，例如花蓮民宿中最好吃早餐的定位、花蓮最乾淨衛生的民宿等，讓民宿業者創造被消費者「占便宜」的消費選擇，成為在各區隔市場林立中的一個份額存在。

▲邱顯崴副總經理表示，經營者應發揮自身特色和優勢，利用有效的營銷策略，在市場中建立獨特的品牌形象。

縣長徐榛蔚一直以來都支持的旅宿業是花蓮觀光的重要產業，持續提升旅宿業服務品質，創造價值來提供顧客，建立情感的交流以及回家的歸屬感，有溫度的服務、透過故事了解在地人文及創造旅遊美好的記憶等，並致力於推動永續、高品質的觀光發展，讓遊客能夠更深入地體驗花蓮的美好。

觀光處處長余明勲鼓勵旅宿業者勇敢實踐及嚐試創新，不要被自己的思維恐懼限縮，利用創意行銷模式，例如地震安心優惠住宿，創造話題性，展現自己的特色，吸引目標客群，達到旅客一來再來的誘因。而花蓮縣政府今年也持續推動「旅宿永續認證計畫」以及「穆斯林友善認證」多項觀光政策與措施。

蒞臨講座的貴賓包括花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾、花蓮縣觀光旅遊民宿協會副理事長韓專等，除了內容豐富的專題演講外，現場還有小農特色咖啡提供品嚐體驗，以及旅宿業政令宣導等，讓到場參加演講的業者直呼滿載而歸。