靈鷲山嘉義中心廣結善緣　近百人赴翻轉DNA體驗課程

文／賴芃縈 編輯整理





靈鷲山嘉義中心與嘉義區榮譽董事聯誼會3月23日舉辦「翻轉DNA小旅行」生命體驗課程，吸引近百人參與。嘉義中心監院寶曜法師說，每個人都有很多的痛苦及煩惱，很需要佛法的滋潤，才能夠翻轉人生。透過這場翻轉DNA活動，接引更多新舊緣來學習慈悲、智慧又平安的課程，期盼未來在嘉義新講堂以法廣結更多善緣。



這次由靈鷲山慧命成長學院規劃5堂精彩的課程，貫穿整個生命旅程，從「尋找前世同學」開始，互動中逐步探索自我，反思生命中的執著與習氣，洞察自己的行為模式，並回溯生命軌跡，翻轉每個人DNA，找回內在最真實的自己。學員們體驗心靈的蛻變，也熱烈回饋這場深具意義的生命修行之旅！



學員們分享心得表示，這趟「小旅行」讓他們收穫滿滿，也更貼近自己的內心。課程圍繞「生、老、病、死」4大生命歷程，引導學員層層探究，重新審視自己的人生課題，進一步思索臨終關懷，探討此生的意義與未竟之願。



探索自我深刻體悟 重新找回內心力量



榮董會普賢組長林映辰這次承擔課程總召，從行前翻轉工作會議也有深刻體會，法師讓志工想辦法一起回到正面的圓，但是怎麼轉，總有人沒辦法回到正面，總是背著我們，讓她深感在團體裡，總會碰到大家意見不一，但目標都是為了讓活動圓滿，所以不管正面負面，彼此都需要互相包容，才能一起往前行。學員Flora說，課程讓她重新檢視自己焦慮的日常。工作、家庭、人際關係，人生充滿牽掛，總是擔憂未來，害怕無常，卻忘了與自己同行，忘了活在當下、找回內心本有的喜悅。



小妍說，參加後內心觸動，對法有更一層的認識，感動也感恩可以和家人一同享受美好的時光。王秀文師姐說，課程中，大家開開心心的回到學生時代，無拘無束的活在那一個時段，回到自己，真是開心，感謝自己決定來這裡的那一刻。凱哥說，過程中練習找到自己的DNA，找到自己的我，找到自己的念，找到自己的修行，是從前忙碌的自己從沒做過的事。阿金說，人的一生就是生老病死的組合，當知道生老病死的意義時，就是人的一生透徹了，爭又有何意？來也空，去也空，這就是人生。



翻轉DNA從廣結善緣開始 嘉義新講堂接引更多有緣人



活動圓滿結業式，嘉義中心特別準備代表慈悲和覺醒智慧的大悲水與咖啡、平安米和學員們結緣，法師邀請大家歡喜護持嘉義中心籌建新講堂，預計2026年圓滿開光啟用。寶曜法師說，嘉義護法幹部們願力十足，當年大家發願籌建嘉義講堂，心道法師特別祝福嘉義中心以「四無量心」為發展核心，他鼓勵大家持續邀請有緣人一起參與未來的課程與活動，大家一起努力累積福德資糧，共同見證這座修行道場的誕生，讓善業傳承延續，每個人的慈悲與智慧都能開枝散葉！



這次翻轉DNA講師靈鷲山慧命成長學院副院長寶髻法師，也頒發心道法師的法語證書給學員，並感謝課程在學員們的熱烈回饋與感恩聲中圓滿落幕，特別是嘉義中心全力以赴默默奉獻的發心志工，還有靈鷲山嘉義區榮董會全力協辦，以及副會長李永勝贊助舒適場地讓活動順利圓滿。

<翻轉DNA－生命體驗小旅行> 接下來3場樹林、台北、台南，歡迎參加！

▲法師帶領學員體驗行禪。

▲透過創作過程，看見心念交織的因緣網，見證生命共同體。



