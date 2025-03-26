正副議長選舉「跑票」遭民進黨除名　台南5連霸議員提告勝訴

▲台南市議會前議員員莊玉珠不服被開除民進黨籍，曾公開指控同黨新潮流系的殺『珠』三部曲。（資料照／莊玉珠提供）

記者黃哲民／台北報導

台南市議會前民進黨籍議員莊玉珠因2014年推選正副議長被疑跑票，遭民進黨開除黨籍，莊不服，主張她僅拒絕簽署於法無據的亮票承諾書，就被認定違紀，且開除黨籍處分未經全國黨員代表大會決議的法定程序，告民進黨應確認她的黨籍仍存在，台北地院審結，今（26日）判莊勝訴，可上訴。

現年64歲的莊玉珠是民進黨創黨元老兼台南市黨部前主委蔡介雄的媳婦，曾任5連霸議員。本案源於2014年12月25日，台南市議會新科議員宣誓就職、推選正副議長，民進黨擁有席次過半優勢，卻因黨籍議員跑票，由國民黨李全教以3票之差當選議長。

▲莊玉珠擔任台南市議員期間的質詢畫面。（資料照／台南市議會提供）

當時推選結果引發震撼，現任總統賴清德時任台南市長，更與市府團隊抵制到議會備詢長達232天，為此被監察院通過彈劾。民進黨中央評議委員會認定莊玉珠等5名黨籍議員違紀跑票，同年底決議均開除黨籍。

莊玉珠不服，去年（2024年）提告主張，2014年推選議長前，她認為黨團要求黨籍議員簽署「亮票承諾書」、「辭職同意書」與「辭職撤回權拋棄書」共3份文件、於法無據，她拒簽，被黨團認為她沒配合亮票、也沒在選票自己姓名處摺出痕跡，構成違反一致性投票的違紀行為。

莊玉珠主張，民進黨中評會受理黨團移送，裁決開除她的黨籍，但不符合《人民團體法》要求須經全國黨員代表大會（即全代會）決議的程序，故本件開除黨籍處分應為無效，因此訴請確認她的民進黨黨籍仍存在。

民進黨抗辯中評會由全代會直接選出的人員組成，應可視為黨員已授權中評會行使對黨員除名權限，莊玉珠本件違紀明顯、開除黨籍處分應無違法，且對黨員依程序所做制裁處分，屬政黨政治範疇，法院原則上應尊重政黨內部判斷。

北院審理認為，本案發生於《政黨法》2017年12月6日公布施行前，因此應適用《人團法》規定，而黨員的除名事項，依《人團法》規定，須經會員（會員代表）大會決議，不得授權專責機構代勞，即使該專責機構成員是由會員（會員代表）大會直接選舉產生。

法官指出，從民進黨組織架構，可知全代會才是《人團法》所稱的會員代表大會、而非中評會，《人團法》考量政黨自治、自律的需求，容許除名處分送交會員代表大會追認、以符合實際狀況，但本件開除黨籍處分，也未經全代會追認，依法應屬無效。

法官認定《政黨法》無溯及既往的規定，不適用於本件，所以莊玉珠的黨員資格，不因本件開除黨籍處分而喪失，據此判決莊女勝訴，還可上訴。