比特犬未依規定管理　將依動物保護法開罰並沒入犬隻

▲民眾飼養比特犬如未依規定管理，將依動物保護法開罰並沒入犬隻。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府農業處表示，近年來比特犬攻擊事件頻傳，農業部已公告自111年3月1日起，將比特犬列為「指定禁止飼養或輸入之動物」。飼主須於112年2月28日前向所在地主管機關登記備查，並為犬隻絕育，不得繁殖，以落實飼主責任。逾期未登記並未絕育的犬隻，經查獲後將依《動物保護法》處以5萬元至25萬元罰鍰，並可沒入犬隻。

農業處指出，比特犬屬於農業部公告具攻擊性的犬種，飼主如攜帶比特犬出入公共場所或開放空間，應由成年人陪同，並為犬隻繫上長度不超過1.5公尺的鍊繩，配戴透氣口罩，或以具防曬與通風功能的金屬製堅固箱籠裝載。若發現飼主未採取適當防護措施，民眾可通報動物防疫所（089-362011）協助處理。

台東縣動物防疫所自111年起持續清查縣內合法登記的比特犬數量，經調查，犬隻數量已從200多隻減少至172隻。農業處強調，飼主應確實遵守《動物保護法》相關規定，包括登記備查及犬隻絕育，以確保公共安全。同時，也呼籲民眾切勿隨意棄養犬隻。

動物防疫所所長陳佳欣補充，比特犬飼主應妥善管理犬隻，並確保外出時做好防護措施。若未依規定管領比特犬，將依法處以3萬元至15萬元罰鍰。此外，飼主應防止犬隻對他人的生命、身體、自由或財產造成侵害。若未妥善照顧犬隻並遵守相關規範，主管機關將依法沒入犬隻，以維護社會安全。