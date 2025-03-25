清明返鄉祭祖　台東警加強交通疏導維護行車順暢

▲清明節連假將加強交通疏導維護行車順暢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

清明節連假自4月3日至4月6日共計四天，預計各地將湧現大量掃墓、返鄉及旅遊人潮。為維護台東縣道路順暢與行車安全，台東縣警察局已啟動連假交通疏導計畫，針對轄內墓園、生命紀念園區及熱門觀光景點等易壅塞路段，加強交通管制與執法，並呼籲民眾遵守交通規則，配合執勤員警指揮。

台東縣警察局針對轄內公墓、生命紀念園區以及易壅塞地點，強化周邊道路停車管理及出入口管制措施，並協調相關單位增設替代道路指示牌，利用CMS資訊可變標誌進行即時疏導訊息推播。警方預估4月3日將迎來返鄉及旅遊高峰，4月5日則為收假高峰，屆時將規劃警力加強沿線交通疏導。

其中，針對車流較大的台9線394.8公里處，因南下車道由兩線縮減為一線，將部署警力實施車道輪放管制，協助車輛順利通行。此外，台9線北上車輛行經金崙大橋時將禁止左轉，金崙社區所有車輛在管制時段內禁止由北端通行（客運除外），須改道阡仔崙橋南下至南端出口，再行北上或南下。

台東縣警察局交通隊隊長吳昇忠提醒，民眾可多加利用「台東即時交通資訊網」及收聽警廣FM94.3頻道，即時掌握最新交通資訊，避開壅塞路段與高峰時段。此外，警方呼籲駕駛人切勿酒後駕車或疲勞駕駛，行車時應保持安全車距，注意周邊路況，以確保行車安全，順利完成掃墓與旅遊行程。