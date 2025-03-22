今晨5.5℃「15縣市低溫」　連6天暖如夏、下週冷氣團北台驟冷

▲白天回溫好天氣。（圖／記者劉亮亨攝）

記者葉國吏／綜合報導

輻射冷卻影響，氣象署針對15縣市發佈低溫特報，今晨最低溫出現在新竹縣關西鎮04：34測得5.5度。白天氣溫回升，高溫約26度，好天氣持續到下週四，下週武有大陸冷氣團南下，北台灣降溫明顯。

根據中央氣象署資料顯示，今天（22日）各地仍為晴到多雲的天氣，白天氣溫持續回升，各地高溫23-25度，南部可以來到26度左右，感受舒適到溫暖，不過夜晚清晨受到輻射冷卻影響，氣溫還是偏低，中部以北及東北部低溫10-13度，其他地區約14、15度，局部空曠地區及近山區平地會再更低，日夜溫差偏大，西半部溫差可以達到10度以上，早出晚歸請多添加衣物避免著涼。

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▲低溫特報。（圖／中央氣象署，下同）

今晨受到輻射冷卻影響，氣象署針對15縣市發佈低溫特報：

【橙色燈號(非常寒冷)】

新竹縣有6度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

新北市、基隆市、台北市、桃園市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

3/23(週日)輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低，白天溫暖舒適，各地日夜溫差大；各地大多為晴到多雲。

氣溫：北部及宜蘭10-25度，中部13-26度，南部16-27度，花東16-24度；澎湖19-25度，金門15-25度，馬祖12-20度。

3/24(週一)至3/27(週四)各地天氣仍為晴到多雲，日夜溫差仍大，週二至週四東南部及恆春半島有零星短暫雨，週四中南部山區也有零星短暫陣雨；金門、馬祖易有局部低雲或霧影響能見度，週二晚至週四台中以北地區也要留意低雲或霧的影響，行車用路請注意安全，離島交通往返也請留意航班資訊。

氣溫：週一、週二中部以北及宜蘭14-29度，南部17-30度，花東17-27度；澎湖20-25度，金門16-25度，馬祖13-20度；週三、週四各地進一步回暖，北部及宜蘭16-30度，中部17-32度，南部20-32度，花東19-32度；澎湖21-26度，金門17-25度，馬祖15-21度。

▲縣市溫度預報。

3/28(週五)鋒面通過，各地天氣轉不穩定，西半部地區有短暫陣雨或雷雨，東半部地區也有局部短暫陣雨；東北季風增強或大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，尤其北台灣降溫較明顯，請留意溫度變化。

氣溫：北部及宜蘭15-23度，中部17-27度，南部21-30度，花東20-28度；澎湖19-24度，金門14-21度，馬祖12-16度。

3/29-3/30東北季風或大陸冷氣團影響，北部及宜花整日偏冷，其他地區早晚也偏冷，3/31東北季風或大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升；環境水氣仍偏多，中部以北、宜花地區及南部山區仍有局部短暫雨，其他他區為多雲。