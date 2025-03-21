稱善意提醒盧秀燕　柯建銘曝兩人私交：選黨主席撞牆而已

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨團總召柯建銘日前在記者會上點名台中市長盧秀燕，要盧秀燕好好當盧媽媽，回歸家庭主婦，別想選總統；該言論也被國民黨圍剿歧視女性，盧秀燕也回應「媽媽原諒你」。對此，柯建銘今（21日）受訪時表示，盧秀燕看到黃國昌一定覺得很衰潲（sue-siâu），自己跟她私交不錯，個性比較溫和，不像黃國昌蹦蹦叫。自己是善意提醒盧秀燕暫時沉潛，國民黨內部矛盾一堆，去選黨主席只是撞牆而已，盧秀燕應該明大義，但如果真的要選就祝福，這國民黨家務事。

柯建銘表示，黃國昌上次去找盧秀燕，說台中的事情就是民眾黨的事情，盧秀燕看到黃國昌一定覺得很衰潲（sue-siâu），盧秀燕想要選總統、黨主席，結果藍白合作賣台，盧秀燕能淌這灘渾水？自己是善意提點。

柯建銘透露，過去盧秀燕在立法院，自己跟她私交不錯，妹妹當主播的時候還送過花籃，沒記錯的話她祖母以前住新竹，大家都知道盧秀燕個性，比較溫和，不像黃國昌蹦蹦叫。

柯建銘指出，但要選總統不是當媽媽型，而是面對國家挑戰，尤其盧秀燕要謀總統大位，內部謀圖很多，趙少康、朱立倫會贊成嗎？內部矛盾一大堆，所以自己善意提醒，暫時沉潛當個媽媽，大罷免後國民黨找不到黨主席，別淌這混水，王金平也沒淌混水，這是善意提醒不必見縫插針。

柯建銘直言，李登輝離開國民黨後，國民黨把紅帽子戴頭上，還用帶子綁住，何其愚蠢，自己昨天上節目前之前打給盧秀燕，她沒有接，要告訴她，這個提醒是善意的，盧秀燕個性還算平和，應該明大義，去選黨主席只是撞牆而已，但如果真的要選就祝福，這國民黨家務事。

