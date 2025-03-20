郭智輝指「核電廠延役照立院修法」　葛如鈞批：核能政策不該甩鍋

▲立委葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

和碩董事長童子賢18日提出，「若使用核電，每年可以幫台電省下上千億元。」經濟部長郭智輝表示，如果立院通過核管法修改，經濟部及台電會按照大院通過的法令來執行。立法委員葛如鈞今（19日）表示，核能不僅是台灣穩定供電與減碳的重要選項，政府更應積極面對核能政策修法問題，不能再推諉卸責，讓核能成為政治工具。

葛如鈞痛批，政府在核能政策上態度反覆，面對核能修法議題時，卻「選擇性尊重立法院」，將責任甩鍋給立法院，完全是政治操作的手法。「政府在提覆議、釋憲、調整政策時，何曾尊重過立法院？現在修法問題攸關國家能源安全，政府卻突然改口『要看立法院的決定』，這種雙標心態令人無法接受！」

葛如鈞表示，政府若真心重視核能發展，應立即將政院版的《核子反應器設施管制法》修法草案送入立法院，讓行政與立法機關步調一致，迅速處理修法問題。

葛如鈞強調，隨著AI、高科技產業及半導體製造對穩定電力的高度需求，核能已成為台灣維持國際競爭力的戰略基石。全球在減碳與能源轉型的趨勢下，包括美國、日本、韓國、瑞典等國家皆已啟動核電復興，台灣若繼續堅持「非核家園」的政策，將嚴重影響產業發展與經濟競爭力。

「核能不只是選項，更是國家競爭力的戰略核心！」葛如鈞表示，國內民調顯示，高達七成民眾支持繼續使用核能，政府必須回應民意，調整能源政策，讓核能成為穩定供電與減碳的重要選項。葛如鈞呼籲，政府若真心重視台灣的能源未來，應該在最短時間內將《核子反應器設施管制法》修法草案送進立法院，讓立法機關依法審議，制定出最符合台灣國情的核能政策，敬請民進黨政府不要成為拖垮台灣的最大煞車皮。

