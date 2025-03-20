曾到萬華「女陪侍小吃店」玩樂　三峽警所長遭記大過拔官

▲三峽橫溪所長涉足女陪侍小吃店，經調查屬實記大過調職處分。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽分局橫溪派出所張姓所長，日前遭檢舉涉足不當場所，經分局調查後，查出是張員2022年任職淡水分局中正路派出所時，在下班時間前往北市萬華某間有女陪侍小吃店，由於查證屬實，三峽分局召開考績會，予以記一大過處分，改調非主管職務。

據了解，喝花酒的張姓警官，中央警察大學刑事警察學系第81期畢業後，就在新北市刑事警察大隊經濟組擔任偵查員，隨後任職瑞芳分局金瓜石派出所所長、淡水分局中正路派出所所長、三芝分駐所所長，去年10月調任三峽分局橫溪所所長。

經調查，張員111年10月任職淡水分局中正路派出所所長時，下班後與4名民間友人到北市萬華區有女陪侍的小吃店喝酒作樂，近日遭到民眾檢舉，經查證違紀行為屬實，三峽分局立即召開考績會，予以記一大過處分，改調非主管職務。

三峽警分局表示，張員身為所長，未能以身作則，行為嚴重影響警譽，除記大過、調整非主管及調地處分外，將追查有無涉及其他不法，並追究相關人員考監責任。三峽分局長劉文雄強調，針對員警涉及風紀案件，絕不護短、斷然處置，並秉主動查處精神，自檢嚴辦，以維護警紀。