打手基地內訌1人喪命！名律師王捷拓助金主逃亡　洩密罪起訴

▲九州疑成立打手訓練基地，前緝毒捍將助金主逃亡洩密起訴，集團總裁陳政谷以2億元天價交保。（資料照／記者白珈陽攝）

記者鄧木卿／台中報導

台中市謝姓男子2021年在大雅成立打手訓練基地，結果成員間發生鬥毆，造成1人死亡，涉案的管姓男子遭羈押禁見，曾是傑出檢察官、緝毒捍將，如今已轉任律師的王捷拓，擔任管男律師時，竟將偵查秘密透露給另名律師洪家駿等人，再由洪再告知謝男，讓謝得知後潛逃出國，台中地檢署調查後，依洩密罪嫌起訴王、洪2名律師。

九州博弈集團涉嫌洗錢超過400億元，集團總裁陳政谷日前以2億元天價交保，被吸收為內鬼的前刑事局三線二星高官林明佐則是裁定1200萬元交保金，但至今尚未保釋。

檢方搜索九州集團時，意外發現60歲的王捷拓、36歲洪家駿兩律師涉嫌洩密，據了解，謝姓男子2021年2月在大雅區成立「打手訓練基地」，其中連姓成員遭毆致死，謝男為逃避查緝，指派親信施姓男子接洽洪、王律師，由2人擔任不同被告的辯護人，藉以探知、掌握偵辦進度。

同年4月14日，綽號文哥的管姓被告到案，王捷拓擔任管的辯護人，洪家駿也指派多名律師前往陪訊，管嫌訊後遭台中地院羈押禁見，管嫌等人因違反組織犯罪防制條例等罪，5月24日經檢察官提起公訴。

而王捷拓在管羈押禁見期間，將獲知之「文哥稱要培訓人員出國當健身教練和保全不合理，所以法官認為會有串供的可能」等偵查秘密，先後告知洪嫌和另名施姓男子，施男並通報謝男，謝男研判案情對其不利開始逃亡，地檢署同年6月發布通緝。

檢方認為， 王嫌明知洪嫌並非管嫌辯護人，無權獲知與管嫌有關之偵查秘密，竟揭露偵查秘密給洪嫌、施男，且洪嫌明知史姓男子、施姓男子均無權獲知該等偵查秘密，仍先後告知史、施2人，因此依刑法第132條第3項之非公務員洩密罪嫌，提起公訴。