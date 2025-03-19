獨／班導霸凌小六生致罹恐慌症！謹被記2申誡　家長：一輩子陰影

▲圖為新北市政府外觀。（圖／資料畫面）



記者張君豪、陳以昇、陸運陞／新北報導

新北市板橋區某國小體育班驚傳班導師長期霸凌男學生，導致年僅小六的男學生身心受創，家長驚覺兒子返家後經常失眠且情緒躁動，且經常睡到深夜說夢話嚇醒，經送醫診斷後確定罹患身心恐慌症；據家長投訴，小男童導師C女經常以言詞挑釁羞辱男童，甚至採取懲罰全班、整組學生的方式針對遭霸凌的男學生，處罰時還要求全班連坐罰站，並當場怒嗆，「不能只有你罰站！不然你媽媽會覺得我針對你！欺負你，全班都陪你一起站」、「你想玩是不是？我可以陪你玩啊？」

《東森新媒體 ETtoday》接獲男童家長投訴，指稱該國小C女老師從去年3月起因男童參與比賽收拾裝備動作較慢，怒罵男童「偷懶不想搬東西」，據此要求全班學生與男同罰站；甚至男童曾主動幫球隊收拾裝備，又被C女認定說謊而懲罰，直到男童家長請求學校調閱監視器，證實男童有完成師長交付作業後，女老師拒絕承認自己錯誤、仍持續找男童麻煩。

去年4月間C老師要求男童寫作業，男童按時繳交作業，卻因同組同學有人遲交，C老師居然以「反正要考試了，你再多複習」，要求已經繳作業的男童再回家重寫，有次男學生交作業忘記寫名字被罰站，結果C女竟要全班同學陪男童一起罰站，「不能只有你罰站，不然你媽媽會覺得我針對你，大家陪他一起站。」

更誇張的是C女為了孤立、羞辱男童，居然還要全班同學逐一去跟男童道歉，並在教室內當場嗆聲，「你想玩是不是？我可以陪你玩下去」。校方接獲家長反映上情後，C女氣焰未歛，繼續當全班面嗆男童「你媽去告我我也不怕」、「調查委員來我也不怕」，女老師情緒未消，嗆聲完就讓全班從早自習罰站到上午第二節課結束。

C女以連坐法及類似幫派成員嗆聲言論，導致男童返家經常哭泣、情緒崩潰甚至半夜做惡夢、夜哭等情緒反應，後來經身心科診所及教學醫院診斷後，確定罹患焦慮症，家長向校方投訴檢舉，結果更讓人氣結。

該校獲報後雖進行校安通報，並對C女老師不當管教事件展開調查，但受害學生家長辛苦蒐證的錄音內容及學生罹患焦慮症的診斷證明，都未被該調查報告納入，甚至校方調查委員訪談男童，當事人聽到C老師辱罵他錄音時當場摀住耳朵發抖痛哭、情緒崩潰狀態都被刻意省略，家長發現孩子遭霸凌罹病均未記載在調查報告中。

更離奇的是，調查委員雖認為C老師針對男童處罰、不當言行具備「行為故意」、「刻意貶抑」、「營造敵意環境」、「造成學生心理壓力」等霸凌要件，但委員認為僅發生一次，該名教師不當言行未達持續性，裁定「C女老師霸凌學生不成立」，僅構成不當管教行為。

被害學生家長無奈投訴：兒子遭班導職權霸凌虐待長達數月，且罹患恐慌症無法上學、迄今尚未走出遭霸凌陰影，但校方對C女老師僅記2申誡處份，該名老師卻給兒子帶來一輩子的陰影傷痛，「我們該怎麼讓孩子相信老師？」

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