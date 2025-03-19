台南大貨車一路冒濃濃白煙！遮蔽整條道路　警方回應了

記者林東良／台南報導

有網友在網路社群PO出影片，畫面中是1部行駛中的大貨車一路冒出大量濃濃白煙，整條道路都被濃煙遮蔽視線全無，據保養廠技師詹俊友指出，該部3期15噸的貨車應是渦輪增壓器損壞，讓機油流進引擎室，經燃燒後從排氣管排出，才會造成大量濃煙，此一狀況雖無立即性危險，但會污染環境造成空污，應儘快進廠維修才對。

▲這輛大貨車一路冒出大量白煙，整條道路都被濃煙遮蔽視線全無。（圖／翻攝自記者爆料網，下同）





據了解，該部大貨車該事發件係發生在17日上午11時許，在國道8號西向4.2公里與縣道南133縣路口，從畫面上可見，該部冒黑煙的「烏賊車」，一路行駛後方有如煙囪般排放出濃濃白煙，其濃度遮蔽視線整條道路的視線，危及行車安全。惟國道警察指出，並未接獲相關報案未派員查處。

網友PO文引起熱議，許多網友表示：「作為一個40年的戲迷，笑到我肚子痛，哈哈哈哈哈哈」、「感覺應該是渦輪故障」、「國軍新型煙霧輪車」、「這bgm配得真好」、「渦輪掛掉了」、「超扯超扯」、「登革熱防治嗎？」、「這樣難道不算妨礙公眾往來安全罪嗎？」

▲保養廠技師說明貨車冒大量濃煙的原因。（圖／記者林東良翻攝，下同）

保養廠技師詹俊友指出，該部3期15噸的貨車應是渦輪增壓器損壞，讓機油流進引擎室，經燃燒後從排氣管排出，才會造成大量濃煙，影響行車視線，此一狀況雖無立即性危險，但會污染環境造成空污，應儘快停路邊，請拖車協助進廠維修。

善化分局交通組長黃詩萍指出，本案車輛冒白煙情形，如係有引擎等損壞情形，可依「道路交通管理處罰條例」第20條規定舉發，處新台幣1800-3600元罰鍰並扣留牌照。提醒民眾開車出門前應做好車輛保養，避免車輛發生故障及事故發生。