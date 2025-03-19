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防曬不只對抗紫外線！雅漾抗藍光防曬　皮膚醫：肌膚需要「更寬頻」保護

▲▼ 雅漾極速清爽防曬液。（圖／業者提供）

▲選擇抗紫外線及海洋友善*成分的防曬乳之外，也可選擇「更寬頻」的雅漾極速防曬守護肌膚健康。（圖／品牌提供）

消費中心／綜合報導

隨著防曬觀念的進步，許多人防曬已經不只是為了防曬黑，更是為了防曬老做準備。然而，提到防曬，多數人第一時間先想到紫外線中的UVA與UVB，隱藏在陽光中的「藍光」卻經常被忽略，有皮膚科醫師提醒，有別於3C產品所發出的藍光量，太陽中的藍光影響力更不容小覷，春夏出遊除了選擇抗紫外線及海洋友善成分的防曬乳，也可選擇「更寬頻」的溫和防曬品守護肌膚健康。

▲▼ 雅漾極速清爽防曬液。（圖／業者提供）

▲皮膚科醫師郭康凌建議，選擇「寬頻防曬」才能提供更全面的保護，讓肌膚免於環境傷害。（圖／品牌提供）

怕紫外線曬黑、曬老？皮膚醫：更不能忽略太陽光中的藍光

皮膚科醫師郭康凌指出，藍光與長波UVA一樣，在過強、過久或過度曝曬的情況下，都會導致曬黑，甚至產生皺紋導致曬老。因此，「抗藍光」已成為新一代防曬產品的趨勢。她進一步建議，無論何時暴露在陽光下，肌膚都會同時受到紫外線與藍光的雙重侵襲，選擇「寬頻防曬」才能提供更全面的保護，讓肌膚免於環境傷害。

隨著防曬觀念的進步，現代人已從「夏天才防曬」的觀念，進化到「365天隨時隨地都要防曬」的共識。郭康凌強調：「紫外線無所不在，即使陰天或雨天也能穿透雲層，對肌膚造成傷害，與其在老化後花費鉅額購買昂貴保養品，不如從年輕時就養成每天使用防曬的習慣」。

▲▼ 雅漾極速清爽防曬液 。（圖／記者黃克翔攝）

▲打破防曬品使用感體驗，雅漾極速防曬系列主打超清爽質地，塗抹後立即感覺猶如隱形。（圖／記者黃克翔攝，下同）

天天擦防曬其實不容易！選對清爽、全年適用防曬品才省時省力

養成天天擦防曬的好習慣，真的有那麼簡單嗎？不少人坦言，防曬品的使用體驗不佳而常懶得擦，像是：「防曬係數高的太悶，太清爽的又怕防護力不足」、「出遊時疊擦防曬與粉底，感覺很厚重」、「突然想玩水時，常發現手邊的防曬品竟不防水」，也有人表示：「平時擦隔離乳雖有基本防曬，但出遊時怕保護力不夠，還是得額外買防曬品」，許多人都期待能有一款365天各種場景都可以使用的防曬品，同時滿足通勤、運動、戶外活動甚至戲水等多元情境。

法國雅漾（Avène）多年深耕防曬領域，今年「雅漾極速防曬系列」帶來突破性改變，主打超清爽質地，一瓶即可滿足日常與戶外活動的多重需求，塗抹後擁有隱形般的舒適體驗，且防曬力絲毫不打折扣，非常適合天天用，而且具備抗藍光效果，無論通勤、運動還是戲水，都能提供超強防護。

▲▼ 雅漾極速清爽防曬液 。（圖／記者黃克翔攝）

▲雅漾極速防曬系列針對不同膚質推出極速「清爽」防曬液SPF50及極速「控油」防曬液SPF50兩款。

雅漾極速防曬「極清爽Ｘ超強防曬力Ｘ抗藍光」滿足所有需求！

雅漾極速防曬系列首重清爽質感，搭配獨家的TRIASORB®專利防曬技術，將光譜防禦範圍大幅拓寬。不僅能有效阻擋UVA與UVB，還能超越傳統紫外線防護，對抗藍光傷害，提供肌膚「更寬頻」的防曬效果。水感清爽的質地，上臉幾秒後快速吸收，不易黏膩、不易泛白，且成分溫和，不添加香料、不易熏眼，敏弱肌也適合，同時為海洋友善*及防水配方，無論日常及戶外活動皆可用。

▲▼ 雅漾極速清爽防曬液。（圖／業者提供）

▲雅漾極速防曬系列適合所有肌膚天天使用且保有清爽的使用效果！不易沾黏、不易黏膩。（圖／品牌提供）

今年雅漾極速防曬系列更針對不同肌膚特性推出2款產品：「雅漾極速清爽防曬液SPF50」添加維他命E保養成分，讓使用者在擦防曬時也可達到保濕柔嫩效果，適合所有肌膚天天使用；而「雅漾極速控油防曬液 SPF50」，粉刺肌的朋友千萬不要錯過，特別添加P-REFINYL毛孔緊緻精萃可調理油光，達到控油有感又不易致粉刺的效果。

▲▼ 雅漾極速清爽防曬液。（圖／記者黃克翔攝）

▲「控油版」雅漾極速控油防曬液 SPF50僅在康是美獨家販售。

隨著防曬意識提升，365天全年防護已成為肌膚保養的黃金法則。雅漾極速防曬系列以超清爽質地結合TRIASORB®防護科技，將防曬範圍拓展至更寬廣的光譜，不僅阻擋紫外線，更能抗藍光，讓肌膚遠離曬黑與曬老的威脅。目前雅漾極速清爽防曬液SPF50已於各大通路開賣，小提醒：油性肌適用的雅漾極速控油防曬液SPF50僅在康是美獨家販售，手刀購入雅漾極速防曬系列全年守護肌膚！

雅漾極速控油防曬液SPF50
康是美：https://user277316.pse.is/7aulj4

雅漾極速清爽防曬液SPF50
MOMO (3/22上市)：https://user277316.pse.is/7aulm8

屈臣氏：https://user277316.pse.is/7aulnp

*註：符合夏威夷海灘對防曬品的法規限制。

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