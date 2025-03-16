強烈大陸冷氣團發威　北台灣凍3天「低溫探10度」

▲強烈大陸冷氣團持續影響至周三。（示意圖／ETtoday資料照）



記者陳威廷／台北報導

中央氣象署預報，強烈大陸冷氣團持續影響台灣，低溫天氣將延續至周三（20日），預計北部及宜花地區最低溫為至10至11度，中南部清晨感受較為寒冷；周四後氣溫將逐步回升，但清晨仍有輻射冷卻效應，日夜溫差明顯。

氣象署預報員官欣平指出，周末過後各地降雨趨緩，北部及東半部地區仍有局部降雨，特別是花東地區，須留意短暫降水情況。中南部則維持較為乾燥的天氣，高雄、台南等地已見陽光露臉，降雨機率較低。

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官欣平表示，冷氣團影響最明顯的區域為北部及宜花，今起一連3天北台灣高溫僅約14至15度，夜間最低溫降至10度。中南部雖白天氣溫略高，但夜間清晨仍有較強冷空氣影響，民眾需注意保暖。

官欣平指出表示，強烈大陸冷氣團將於19日開始減弱，20日起氣溫回升，北台灣高溫將升至18至19度。然而，夜間仍可能因輻射冷卻效應導致氣溫下降，尤其18至19日夜晚溫度變化劇烈，需特別注意日夜溫差。

▲▼一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）



官欣平指出，今天台南以北沿海、北海岸、宜蘭及花東地區均可能出現強風，平均風速達6級，陣風可達8級以上，澎湖地區甚至出現9級以上陣風。建議海邊活動或從事海上作業的民眾提高警覺，防範強風與大浪。

依據氣象觀測資料，未來數週仍可能有冷空氣南下，影響時間雖較冬季短暫，但冷暖交替頻繁。氣象署提醒，民眾應持續關注氣象資訊，適時增減衣物，以應對變化多端的春季氣候。