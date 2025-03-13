　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

知名餐飲為省錢毒害市民！廢油屎尿排市區...業者狠撈3億下場曝

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署檢察官林思吟偵破全台最大環保弊案，包括貴族世家、鬍鬚張、國賓飯店、星聚點等知名餐飲品牌竟委託未具清運許可的黑心業者處理廢棄物，導致大量廢油泥、電解槽廢液、建築泥漿等有害廢棄物非法棄置，環保業者與企業高層多年來藉此謀取暴利，累積不法所得超過新台幣3億元。今（13）日依廢棄物清理法起訴18人，另10人緩起訴。

檢察官林思吟指揮新北市調查處、北市及新北環保局，經過長期蒐證，發現幕後主謀為環保蔡姓業者，自2010年起承攬多家企業的油脂截油槽保養工程，但未依法取得清運許可，竟違法轉包給洪添福、洪昭明、潘東裕、童鈞毅等人，非法清運逾13,000公噸廢油泥，導致大量污染物無法妥善處理，長年排放至市區水源與排水系統，嚴重威脅公共衛生。

其中，蔡男透過非法轉包，累積不法所得逾2億元，童鈞毅2014年至2023年間，非法清運2,000餘公噸泥漿廢棄物，獲利超過2,000萬元，其他業者則長期藉由「混合污水、偷排市區」，節省處理成本，累積不法所得數千萬元。

▲▼士林地檢署指揮調查局新北市調查處，查獲黑心業者插管水溝濫倒食品廢油泥。（圖／調查局提供）

▲士林地檢署指揮調查局新北市調查處，查獲黑心業者插管水溝濫倒食品廢油泥。（圖／調查局提供）

檢方調查，業者為規避查緝，甚至指示開立假發票，隱藏非法行為。環保業者蔡東元供稱，當企業委託清運廢棄物時，他會明確交代：「發票上不能寫『廢油泥清運』，只能寫『污水清運』！」企圖掩蓋違法事實。

此外，企業內部甚至主動銷毀證據，以規避調查。周宇軒於2023年12月4日，在調查局即將搜索土石堆置場前，指示員工刪除雲端存檔的清運紀錄，試圖湮滅證據。檢方依《刑法》第165條湮滅證據罪將其起訴。

經新北市環保局化驗，本案非法棄置的廢棄物中，含有重金屬與毒性化學物質，影響地下水與水源安全。檢方指出，這些非法清運的廢棄物，包括高濃度油脂、重金屬、清潔劑殘留的廢油泥，來自金屬加工與電鍍廠的電解槽廢液，含鉛、鉻、銅等重金屬，恐影響飲用水安全，建築泥漿廢棄物含石灰粉、化學添加劑，長期排放恐影響農作土壤。

然而，美食業者將廢油泥與污水混合後，直接偷排至市區排水孔或污水處理場，導致管線堵塞、病菌孳生，這些違法行為不僅讓企業獲利，還嚴重危害市民生活環境與健康。

涉及的企業包含貴族世家、鬍鬚張、國賓飯店、星聚點等知名品牌。檢方表示，這些企業在日常營運中產生大量廢油泥，卻為了節省成本，委託非法業者處理，導致污染問題擴大。企業內部員工供述：「我們會把油跟水肥攪在一起，然後進污水處理廠。」

檢察官抽絲剝繭調查，共28人涉案，18人遭起訴，10人獲緩起訴處分，須繳納100萬元至5000元不等的處分金，檢方查扣涉案資金5,000餘萬元，並沒收3輛涉案車輛（部分車輛已拍賣，所得800萬元）。依《刑法》第38條之1規定，向法院聲請沒收不法所得，並追徵犯罪獲利。

士林地檢署表示，本案涉及企業範圍廣、影響層面大，並牽涉長達十餘年的非法廢棄物處理鏈，未來將加強執法，持續追查企業是否有更深層的環保違規行為，更強調：「這次的查緝只是開始，未來檢方將全面清查企業違法行為，嚴防環保犯罪！」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
596 2 8806 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台積電帶頭殺！　台股大跌
快訊／5分鐘連2震！極淺層地震　最大震度3級
家寧爸「低調一舉動」避風頭！踢走Andy被炎上
快訊／發生規模5.7地震！　最大震度4級
快訊／13:09發生有感地震！初估震度3級以上
金賽綸遭吃乾抹淨！網怒金秀賢「勾引未成年」　律師嘆：不違法
家寧被洗版！網友找到「爸媽臉書」怒灌爆：怎麼這麼會賺
快訊／33歲最老菜鳥！　王大陸「大平頭」臭臉抵台中
金秀賢遭2品牌撤照！　15代言亮紅燈⋯韓媒：違約金至少200

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

4萬紫斑蝶飛越國3　林內路段緊急封閉

社會熱門新聞

4男工廠外打手遊等友下班…家寧爸報警喊騷擾！

南投紫南宮遭竊　男拿油壓剪破壞鎖頭畫面曝

國道3車追撞！白車4門變2門　畫面曝

屏東男在家與朋友喝酒　遭女友人攻擊當場死亡

北檢反擊沈慶京！澄清去醫院是「視察」非偵訊

帥飛官「賤賣台灣」價碼曝光！　電競術語當暗號

雪佛蘭跑車猛撞左轉車！47歲男不治

知名餐飲為省錢毒害市民　黑心環保業者狠撈3億

即／彰化縣16日送肉粽！晚上9點開始「路線曝光」

男童巷弄竄出撞外送員　家長恐先吃罰單

國道一號晚間火燒車！火光狂竄驚悚畫面曝

消防員爽啪救護對象！坦承「是砲友」要賠妻30萬

王大陸「逃兵失敗」今將入伍！　逾時未到移送法辦

睡醒妻落跑錢被搬空　夫苦尋4年離婚

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

4男工廠外打手遊等友下班…家寧爸報警喊騷擾！

家寧「神隱1天出手了」！

再挖家寧妹黑歷史「1句反咬Andy」分手內幕！網怒

徐睿知爆當金賽綸小三「崩潰首發聲」！

Andy選311開戰家寧「超暖原因瘋傳」！

家寧媽偷補法律知識被抓包？頻道新增「股權分配」影片

Andy控家寧媽私註冊商標！律師曝「剩20天搶救」　智慧局給答案了

快訊／金秀賢3度強硬發聲！「握有明確證據」

家寧IG「追蹤數突暴增」　他抓包買粉絲：以為沒人看

Andy凌晨3點衝破「百萬訂閱」　22萬到100萬只花了32hrs

Andy頻道一天飆破百萬訂閱「深夜發聲」

房產業者霸氣喊「免費送Andy一間房」

Joeman評「Andy該拿80%股份」：家寧YT做不起來

家寧「正在了解實際情況」第一時間反應曝

即／新光三越氣爆新增1死　澳門籍2歲小妹傷重不治

更多

最夯影音

更多

【硬要擠】騎士鑽車縫擦撞右轉車慘摔　網傻眼：人家早就打方向燈

曾國城聽聞黃子佼復出「很期待」　徐乃麟:給人留一口飯吃

男童巷弄竄出撞外送員！家長怨：你沒看反光鏡...恐先吃罰單 #台中

1780萬 #賓利 遭 #R15 重機撞！ 保險桿+燈組毀了車主：有全險 #新北

李多慧南韓巧遇台灣遊客　開心直呼「我請客」

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

名牌包典當價？結果超傻眼

名牌包典當價？結果超傻眼

原價買的精品，當舖估價竟砍半？經典款與非經典款價差超驚人！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面