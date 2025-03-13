知名餐飲為省錢毒害市民！廢油屎尿排市區...業者狠撈3億下場曝

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署檢察官林思吟偵破全台最大環保弊案，包括貴族世家、鬍鬚張、國賓飯店、星聚點等知名餐飲品牌竟委託未具清運許可的黑心業者處理廢棄物，導致大量廢油泥、電解槽廢液、建築泥漿等有害廢棄物非法棄置，環保業者與企業高層多年來藉此謀取暴利，累積不法所得超過新台幣3億元。今（13）日依廢棄物清理法起訴18人，另10人緩起訴。

檢察官林思吟指揮新北市調查處、北市及新北環保局，經過長期蒐證，發現幕後主謀為環保蔡姓業者，自2010年起承攬多家企業的油脂截油槽保養工程，但未依法取得清運許可，竟違法轉包給洪添福、洪昭明、潘東裕、童鈞毅等人，非法清運逾13,000公噸廢油泥，導致大量污染物無法妥善處理，長年排放至市區水源與排水系統，嚴重威脅公共衛生。

其中，蔡男透過非法轉包，累積不法所得逾2億元，童鈞毅2014年至2023年間，非法清運2,000餘公噸泥漿廢棄物，獲利超過2,000萬元，其他業者則長期藉由「混合污水、偷排市區」，節省處理成本，累積不法所得數千萬元。

▲士林地檢署指揮調查局新北市調查處，查獲黑心業者插管水溝濫倒食品廢油泥。（圖／調查局提供）

檢方調查，業者為規避查緝，甚至指示開立假發票，隱藏非法行為。環保業者蔡東元供稱，當企業委託清運廢棄物時，他會明確交代：「發票上不能寫『廢油泥清運』，只能寫『污水清運』！」企圖掩蓋違法事實。

此外，企業內部甚至主動銷毀證據，以規避調查。周宇軒於2023年12月4日，在調查局即將搜索土石堆置場前，指示員工刪除雲端存檔的清運紀錄，試圖湮滅證據。檢方依《刑法》第165條湮滅證據罪將其起訴。

經新北市環保局化驗，本案非法棄置的廢棄物中，含有重金屬與毒性化學物質，影響地下水與水源安全。檢方指出，這些非法清運的廢棄物，包括高濃度油脂、重金屬、清潔劑殘留的廢油泥，來自金屬加工與電鍍廠的電解槽廢液，含鉛、鉻、銅等重金屬，恐影響飲用水安全，建築泥漿廢棄物含石灰粉、化學添加劑，長期排放恐影響農作土壤。

然而，美食業者將廢油泥與污水混合後，直接偷排至市區排水孔或污水處理場，導致管線堵塞、病菌孳生，這些違法行為不僅讓企業獲利，還嚴重危害市民生活環境與健康。

涉及的企業包含貴族世家、鬍鬚張、國賓飯店、星聚點等知名品牌。檢方表示，這些企業在日常營運中產生大量廢油泥，卻為了節省成本，委託非法業者處理，導致污染問題擴大。企業內部員工供述：「我們會把油跟水肥攪在一起，然後進污水處理廠。」

檢察官抽絲剝繭調查，共28人涉案，18人遭起訴，10人獲緩起訴處分，須繳納100萬元至5000元不等的處分金，檢方查扣涉案資金5,000餘萬元，並沒收3輛涉案車輛（部分車輛已拍賣，所得800萬元）。依《刑法》第38條之1規定，向法院聲請沒收不法所得，並追徵犯罪獲利。

士林地檢署表示，本案涉及企業範圍廣、影響層面大，並牽涉長達十餘年的非法廢棄物處理鏈，未來將加強執法，持續追查企業是否有更深層的環保違規行為，更強調：「這次的查緝只是開始，未來檢方將全面清查企業違法行為，嚴防環保犯罪！」