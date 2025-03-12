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徐乃麟臉書遭灌爆急關留言！網挖黃子佼昔日收入：7年爽賺3億

徐乃麟針對黃子佼的發言遭撻伐。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）

▲徐乃麟針對黃子佼的發言遭撻伐。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）

圖文／CTWANT

主持人黃子佼2年前捲入「#MeToo」風波，更被查出持有2259部未成年影像，一審被判8個月有期徒刑。外傳他在去年底有意回歸演藝圈，徐乃麟和曾國城昨（11日）受訪坦承確有此事，2人皆力挺復出，「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯」，引來網友留言灌爆臉書。針對爭議，徐乃麟也親上火線回應了。

被問到網友抵制黃子佼的看法，曾國城坦承有耳聞去年底要復出，但確切內容並不清楚，也很期待可以回歸，「他對台灣演藝圈是很有貢獻的，我覺得他很認真，他就是個電視公務員，也得過很多肯定，這個人過去的成績就這樣全部抹煞，把他看成十惡不赦的人，稍微撻伐的嚴重了一點」，更稱讚黃子佼這個人還不錯。

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徐乃麟也替黃子佼緩頰：「給人留一口飯吃，人生幾十年誰沒有犯錯，只要犯錯的人都能衷心的懺悔認錯」、「那為什麼叫更生人？很多人受到法律制裁，出了社會總還要活下去」、「不管怎麼樣，我們都是鼓勵讓他們面對這些的」、「我覺得都要給人家一條路」。

徐乃麟和曾國城受訪坦言支持黃子佼復出。（圖／侯世駿攝）

▲徐乃麟和曾國城受訪坦言支持黃子佼復出。（圖／CTWANT）

然而，此番言論引來網友怒火，紛紛湧入臉書留言，「他最應該去吃的是牢飯」、「判決書寫的這麼清楚，這種犯罪者也可以挺。抵制你的節目和代言」、「請閣下自己給黃子佼一口飯吃，不要情勒社會大眾，社會不歡迎這種人回歸」、「要給他吃飯？那你養啊？為什麼要社會養一個敗類？」

面對雪片般的留言，曾國城尚未做出回應，徐乃麟則表示可以理解網友的怒火，但他沒有贊成黃子佼回到演藝工作，「將來有沒有製作人會找到他主持節目那也是個未知數」，只是表達黃子佼也是有妻小的人了，妻兒是無辜的，「難道大家要看到他們走絕路以謝國人嗎？留一條生路給人走吧！」

徐乃麟希望大家留一條生路。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）

▲徐乃麟希望大家留一條生路。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）

沒想到，徐乃麟的解釋反而火上澆油，讓網友更加憤怒，眼見事情一發不可收拾，他只好關閉留言功能，「限制哪些人可回應這則貼文」。

另外，有網友翻出黃子佼的昔日收入，2014年至2020年活躍演藝圈時，7年賺了超過3億，尤其2017年收入高達6794萬元，認為根本不用擔心他沒錢。

徐乃麟將留言功能關閉。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）

▲徐乃麟將留言功能關閉。（圖／翻攝自徐乃麟臉書）

對此，百萬YouTuber DK「異色檔案」發聲，他覺得更生人應該要有機會重新開始，但這個機會，不應該是演藝圈，因為演藝圈不是一般職場，這個行業有公眾影響力，應該具備基本的社會責任，「一個曾經持有那種影片、甚至牽涉其中的人，還想要回到螢光幕前？真的說不過去」，認為徐乃麟應該沒仔細看過判決書，「不要讓這種事情變得合理化」。

《時報周刊CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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