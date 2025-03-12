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雲科大之亂！　日料店遭「1500位學生群組」惡整3年

圖、文／CTWANT

雲林縣斗六市某間日本料理店與國立雲林科技大學的「停車場之亂」，延燒3年至今仍未落幕，當時負責人林男因違停問題張貼通知單遭洗1星負評，憤而向相關人提告，後續卻反遭對方控妨礙名譽、公然侮辱，甚至要求民事侵權的賠償。林男3年來奔波南北，跑遍各司法單位最終證明清白。怎料除了吃上官司，店家也遭到各式各樣的檢舉，除了影響到店家營運也讓林男身心俱疲，他也不禁懷疑背後是否有人在下指導棋，讓這些大學生來扳倒店家。

林姓業者對當事車主及造謠者提告，事後反遭對方控妨礙名譽、公然侮辱。（圖／黃威彬攝）

▲林姓業者對當事車主及造謠者提告，事後反遭對方控妨礙名譽、公然侮辱。（圖／CTWANT提供，下同）

「整天奔波地檢署，像走廚房一樣。」林男無奈表示，自從對當事車主盧男及造謠的雲科大黃姓和李姓學生等3人提告後風波不斷，不僅反被黃男提告妨害名譽、公然侮辱、偽造文書及民事侵權外，店家期間也遭到警察局、環保、消防、建管、工務等單位的檢舉。

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「壓力大到半夜睡不著。」林男表示，一連串的檢舉讓他身心俱疲，店家的營運也受到影響，因店址位在雲科大附近，許多學生會將棄置的腳踏車或機車隨意丟置，他的店外及停車場入口也無法倖免，卻遭有心人士依違反廢棄物清理法為由到環保局檢舉，黃男也在法庭上坦承是他所為。 

 林男除了疲於訴訟也收到大大小小檢舉，警局祭出的規勸單就不下數十張。（圖／民眾提供）

▲林男除了疲於訴訟也收到大大小小檢舉，警局祭出的規勸單就不下數十張。 

林男在長期攻防間心力交瘁，更難以想像一群學生能夠獨自應對長期的訴訟，深入了解後發現雲科有一個1500多人的社群聊天室，竟有學長在下「指導棋」。

據了解，當時還是大一的盧男不滿汽車停在該店停車場，反被貼單警告，將此事放上網路，該聊天室內的成員「洛洛」及「呱呱墜地」便開始傳授學弟復仇手段，表示「可以直接用一顆星什麼評論不要打」方式進行報復，還「教導」其他成員如何能免於被店家提告，黃男在法庭上也承認這兩位使用者都是他。

雲科大的整人招數更不止於此，林男指控，聊天室內有名叫「雲科卵男」的網友在背後操弄這些學生，雲科卵男曾表示若在停車場被刁難時，只需要說：「我要繳費，找不到人」就可以脫罪，甚至指控林男經營之日料店建築是違建，並稱其在門口堆置雜物可以向環保局檢舉，而當時呱呱墜地的回應則是「我知道要哪裡發洩了。」

林男表示會有民眾將機車、腳踏車棄置於店外，也導致他被有心人士檢舉備感無奈。（圖／黃威彬攝）

▲林男表示會有民眾將機車、腳踏車棄置於店外，也導致他被有心人士檢舉備感無奈。 

「至少有10張以上。」林男表示，他會在門口設立請勿停車立牌及行人通道讓顧客通行，開店十多年來未曾引發爭議，卻在爆出停車場風波後沒多久，就屢次收到斗六分局祭出的勸導單，要求其將門口置放物品移除，否則將依法告發。

在警察局之後，消防局更派員來開行政指導單，指稱其門口機車停放狀況恐有阻礙逃生的虞慮，要求限期改善，後又因加設外牆阻絕冷氣溢漏等問題被檢舉，建設處也到場稽查讓林男相當無奈。

林男收到警局勸導單，隨即將門口立牌及雜物撤除，門口卻又被民眾的機車、腳踏車擋住通道，更再次被檢舉到消防局，林男只能寄信給雲林縣政府，在交通局協助下，於店外劃設紅線，才避免掉上述所遇到的問題。

林男痛訴，在盧男事件後遭到不計其數的檢舉，指控是雲科卵男在社群上搧風點火，而停車場是林男每月與人承租供給店內顧客使用，後續爆出濫停問題後，也增設收費立牌，不過他強調設牌的用意不是為了賺錢，而是希望能藉此改善車位被占用的情況。

林男在被黃男反咬提告妨礙名譽不起訴後，也到警局報案對其提出誣告捍衛自身權益。（圖／民眾提供）

▲林男在被黃男反咬提告妨礙名譽不起訴後，也到警局報案對其提出誣告捍衛自身權益。 

但在立牌後沒多久，交通局的人又再找上門，表示遭到民眾檢舉稱違法經營收費停車場，事實上林男是有取得合法營業登記，改為雙向機制，可無償給顧客停同時也為收費停車場。

林男坦言，之所以對相關人提告，是因為希望司法可以還給他公道，面對與雲科大學生長年的爭執，認為對方已是成年人應該為自己的行為負責，校方則表示並非雙方當事者，不便多作回應，而林男在被黃男反咬提告妨礙名譽不起訴後，也於2024年7月10日赴警局報案，對其提出誣告，希望能訴諸法律來捍衛自身權益。

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雲科大之亂1／日料店貼單違停車輛竟遭洗負評　學生瘋狂報復他花3年證清白
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