　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

你是堅持到底還是容易放棄的人？心理測驗看穿你的個性

▲▼個性,心理測驗,毅力,放棄,努力,人格特質。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲你是有毅力的人還是很容易放棄？玩個心測就知道。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

有毅力的人能在面對一般人可能放棄的困難時，堅持到底、完成任務。你覺得自己是有毅力的人呢？一起來玩日本網站《TRILL》有趣心理測驗看看結果吧！

Q：請以直覺回答認為以下圖形像什麼？

▲▼個性,心理測驗,毅力,放棄,努力,人格特質。（圖／翻攝自心測官網）

[廣告]請繼續往下閱讀...

1、帳篷

2、量角器

3、巧克力大福

4、雪屋

選好了嗎？往下看結果！

選好了嗎？往下看結果！

選好了嗎？往下看結果！

選擇「帳篷」的人：缺乏毅力

如果你認為圖形像帳篷，可能表示你缺乏毅力，傾向避免困難和挑戰。這類型的人通常較為消極，可能過去一直隨波逐流。因此，當面對困難時，或許多是選擇放棄而不去挑戰。建議你鼓起勇氣設定目標，從稍微努力即可達成的目標開始，逐步累積努力，這樣可以慢慢培養出堅強的性格。

選擇「量角器」的人：具有毅力

如果你認為圖形像量角器，可能表示你是個具有毅力的人，總是全力以赴，內心充滿熱情。這類型的人通常心理素質強大，不易被他人意見左右，對自己有信心。你不會設限自己的能力，對自己要求嚴格，也許聽過身旁的人說你是完美主義者，請記得偶爾也要懂得犒賞自己，適度放鬆，才能以更佳狀態迎接下一個挑戰。

選擇「巧克力大福」的人：有點毅力

如果你認為圖形像巧克力大福，可能表示你是有一點毅力，這種情況通常出現在遇到良好的競爭對手時，你能發揮實力。這類型的人通常好勝心強，不願輸給他人，這種心態成為努力的動力，為了不被擊敗，所以你會有毅力持續努力。當你獲勝時會感到滿足與充實。因此尋找優秀的競爭對手，可能是你成功的關鍵，處在正面競爭的環境中對你反而有利。

選擇「雪屋」的人：毅力不足

如果你認為圖形像雪屋，可能表示你的毅力不足，動力取決於你的周圍環境。這類型的人容易隨波逐流，當周圍人努力時，你也會一起奮鬥；當周圍人懈怠時，你也跟著缺乏動力，因此，成果可能不穩定。為了穩定地取得成果，你需要培養持續力，即使面對自己不擅長的事，也應該花時間完成。找到讓自己投入的事物，是培養毅力的關鍵。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
567 1 3607 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／杜特蒂返國被捕！　已送往海牙國際法院
Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他：把我當工具人
印度女遊客、女導遊遭3男輪流性侵！　觀光客嚇壞「掀退房潮」
獨／大安區男女互砍！男「開窗墜落」　女中多刀
快訊／杜特蒂被捕「押往海牙」！　副總統女兒發聲
幕後／推「廢死公投綁罷免」恐成一場空　藍憂中選會切分兩戰場

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃對油「死亡風險大降」！醫師：常吃奶油死亡風險增15％

女同學實驗課「胸部貼背上」他愣住！男大生曝後續：正常嗎

喊「給黃子佼留一口飯」炎上　徐乃麟回應了：妻兒是無辜的

徐乃麟喊「給黃子佼留一口飯」　賴品妤：必須只能是牢飯

自稱富二代死纏搭訕　女神級OL直白羞辱一句話擊退！

人潮回籠！台中大遠百鼎泰豐現排隊人龍　購物節開跑搶店王商機

每桌1萬2000元！高雄宋江宴開放訂席「僅5天可搶」

明晚起雷雨轟全台　周末強烈冷氣團南下「連凍6天」

請好友「幫給1萬2紅包」　他一問新人傻了：留下疙瘩是一定的

財神獨寵！「3生肖」3月中旬財運大爆發　屬蛇正、偏財都旺

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

#柯文哲 鞠躬感謝「不管遇到什麼困難，我仍以正面態度面對人生」

#竹聯幫 大老 #麥可 涉恐嚇毆富商遭逮！被問「爭大位」急撇清

女兒抓周來回撿起警槍！警察父母當場大崩潰XD

【柯基踮腳腳跳不上機車】最後認命放棄等抱抱XD

【三寶combo】騎車滑手機打燈又不轉…最後還直衝防撞桿？

吃對油「死亡風險大降」！醫師：常吃奶油死亡風險增15％

女同學實驗課「胸部貼背上」他愣住！男大生曝後續：正常嗎

喊「給黃子佼留一口飯」炎上　徐乃麟回應了：妻兒是無辜的

徐乃麟喊「給黃子佼留一口飯」　賴品妤：必須只能是牢飯

自稱富二代死纏搭訕　女神級OL直白羞辱一句話擊退！

人潮回籠！台中大遠百鼎泰豐現排隊人龍　購物節開跑搶店王商機

每桌1萬2000元！高雄宋江宴開放訂席「僅5天可搶」

明晚起雷雨轟全台　周末強烈冷氣團南下「連凍6天」

請好友「幫給1萬2紅包」　他一問新人傻了：留下疙瘩是一定的

財神獨寵！「3生肖」3月中旬財運大爆發　屬蛇正、偏財都旺

醫揭「5種蛋疼警訊」！睪丸癌15～35歲男最易得：初期不會痛

快訊／杜特蒂返國被捕！菲媒證實「已送往海牙國際法院」

《風之谷》登台大銀幕　首週末「票房破1700萬」海報被搶爆！

吃對油「死亡風險大降」！醫師：常吃奶油死亡風險增15％

氣候異常...國姓鄉草莓收成率腰斬　農業部現金救助申請至3／24

HBL新科MVP劉程恩自爆當初沒人要　感謝伯樂黃萬隆

Andy嘆「分手家寧遭一腳踢開」　一家人切割他心寒：把我當工具人

鼓鼓娶大元13天...親曝心聲　竟大膽「約粉絲一起睡覺」！

獨／北市大安區驚傳男女互砍！男「開窗墜落」女受刀傷雙雙送醫

婁峻碩讚老婆戴Tiffany好美　Lock珠寶上身甜蜜說「感情已鎖住」

貪吃女兒自帶食物雷達 2歲就會拿筷子！

生活熱門新聞

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

挑戰寒流！　「全台雷雨」凍5天時間曝

史上最大股災要來了　他建議買3資產

明晚起雷雨轟全台　周末強烈冷氣團南下「連凍6天」

脆上瘋傳震驚事實！　「第2點很意外欸」

昔「籃球名校」遭勒令停辦　新榮高中校長回應了

LINE「6選項」最好關閉！　3C達人勸世：避免被盜

每天送校門口！女兒突要求「把車停遠一點」　真相心碎

租金66萬變100萬　水舞饌熄燈內幕曝

1圖看大降溫！　下波挑戰寒流

50嵐「1款王牌飲料」賣到手軟！PTT喝完一面倒

葉元之遭爆嗆員警「不知道我是誰？」分局長擺3桌道歉

健身、瘦身都愛櫛瓜！他嘆「3成吃到都苦的」　菜販：不是大就好

女生什麼行為「會讓男生冷掉？」　網給答案

更多熱門

相關新聞

從「怎麼起床」判斷另一半性格

從「怎麼起床」判斷另一半性格

或許你沒意識到，其實許多真實性格可以從每天小動作看得出來，包括「起床方式」也一樣，相對的要如何了解另一半的真實面貌，不妨悄悄觀察他每天如何起床的吧。

你在別人眼中聰明嗎？超準心測找出你的智慧特質

你在別人眼中聰明嗎？超準心測找出你的智慧特質

選一冰淇淋測異性不敢追求的原因

選一冰淇淋測異性不敢追求的原因

先看到人臉還是蛋殼？測真實個性

先看到人臉還是蛋殼？測真實個性

你未來的成功密碼？心測找出潛在的關鍵特質

你未來的成功密碼？心測找出潛在的關鍵特質

關鍵字：

個性心理測驗毅力放棄努力人格特質

讀者迴響

熱門新聞

金秀賢親吻金賽綸私照曝光！她曾傳訊求饒：救救我

金賽綸生前「認愛開撕金秀賢」未公開發文曝光！

眾量級Andy「分手5月開撕家寧」　8指控轟一家人無情

快訊／翻車！稱「賴清德兒子躲美國不當兵」　退將道歉：與事實不符

日女聲優當街遭男粉砍死！　最後直播畫面曝

輝星經紀公司發聲！證實死訊「發現時已心跳停止」

快訊 ／ 班尼頓、SISLEY驚傳撤台

中壢警掃蕩色情「三仙巷」　查獲26應召女+嫖客

遭退將稱「兒子躲美國不當兵」　賴清德寄律師函要求「公開道歉」

肯爺妻子又脫了！義大利街頭「裸滑直排輪」

金賽綸家人痛揭「10內幕控訴金秀賢」！

今變天！　「全台有雨」下最大時間曝

台積電「最怕的大錢坑」曝光！　專家警告：一旦成真快賣

親吻金賽綸照片曝光　金秀賢公司緊急回應

杜特蒂遭發紅色通緝令！菲國7000警力追捕

更多

最夯影音

更多

白車撞民宅圍牆轉圈停路中央！3男棄車溜了 #雲林

#甄子丹 生氣！被問台藝人挺中國台灣省　「必統一！別挖坑給我踩」

【泰格與雪兒】你愛我還是她

2歲兒子趁爸睡覺拿手機打傳說 爸爸一見數據直接嚇到

陸生稱「中國台北」遭陸委會算帳！ #馬英九 喊話 #賴清德 別計較

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面