你是堅持到底還是容易放棄的人？心理測驗看穿你的個性

▲你是有毅力的人還是很容易放棄？玩個心測就知道。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導



有毅力的人能在面對一般人可能放棄的困難時，堅持到底、完成任務。你覺得自己是有毅力的人呢？一起來玩日本網站《TRILL》有趣心理測驗看看結果吧！

Q：請以直覺回答認為以下圖形像什麼？

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1、帳篷

2、量角器

3、巧克力大福

4、雪屋

選好了嗎？往下看結果！

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選擇「帳篷」的人：缺乏毅力

如果你認為圖形像帳篷，可能表示你缺乏毅力，傾向避免困難和挑戰。這類型的人通常較為消極，可能過去一直隨波逐流。因此，當面對困難時，或許多是選擇放棄而不去挑戰。建議你鼓起勇氣設定目標，從稍微努力即可達成的目標開始，逐步累積努力，這樣可以慢慢培養出堅強的性格。

選擇「量角器」的人：具有毅力

如果你認為圖形像量角器，可能表示你是個具有毅力的人，總是全力以赴，內心充滿熱情。這類型的人通常心理素質強大，不易被他人意見左右，對自己有信心。你不會設限自己的能力，對自己要求嚴格，也許聽過身旁的人說你是完美主義者，請記得偶爾也要懂得犒賞自己，適度放鬆，才能以更佳狀態迎接下一個挑戰。

選擇「巧克力大福」的人：有點毅力

如果你認為圖形像巧克力大福，可能表示你是有一點毅力，這種情況通常出現在遇到良好的競爭對手時，你能發揮實力。這類型的人通常好勝心強，不願輸給他人，這種心態成為努力的動力，為了不被擊敗，所以你會有毅力持續努力。當你獲勝時會感到滿足與充實。因此尋找優秀的競爭對手，可能是你成功的關鍵，處在正面競爭的環境中對你反而有利。

選擇「雪屋」的人：毅力不足

如果你認為圖形像雪屋，可能表示你的毅力不足，動力取決於你的周圍環境。這類型的人容易隨波逐流，當周圍人努力時，你也會一起奮鬥；當周圍人懈怠時，你也跟著缺乏動力，因此，成果可能不穩定。為了穩定地取得成果，你需要培養持續力，即使面對自己不擅長的事，也應該花時間完成。找到讓自己投入的事物，是培養毅力的關鍵。