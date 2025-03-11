反轉！嗨喊讓母女同時懷孕「網紅認造假」　曝3人已交往2年

▲尼克坦承，母女倆實際上並沒有懷孕，但3人的確正在交往。（圖／擷取自Facebook／Nickyardy）

圖文／CTWANT

美國一名22歲成人直播女網紅潔德（JadeTeen）近日宣布懷孕喜訊，而她的44歲母親丹妮（Dani）竟也在同一時間懷孕，令人震碎三觀的是，母女倆腹中胎兒的生父「皆為同一人」，消息一出引起熱議。不過隨著輿論炸鍋，孩子的生父也出面澄清了。

綜合《太陽報》、《CNN新聞18頻道》（CNN-News18）等外媒報導，國外一名YouTuber尼克（Nick Yardy）上月以「我們懷孕了」為題發布影片，宣布自己即將成為2個孩子的爸，因為他同時讓女友及她的母親成功懷上孩子，未來3人將一起共組甜蜜的五口之家。

潔德透露，得知自己與母親同時懷上了男友的孩子時，她相當開心也很期待新家庭的到來，「能和媽媽一起迎接新生命，這是我從未想像過的美好，完全沒想過會發生這樣的事」，認為沒有人能比他們更幸福；母親丹妮則直言，沒想到自己一大把年紀了，竟還能再次懷孕，驚訝直呼「這是一個奇蹟，我們的奇蹟寶寶。」

這段不倫關係曝光後，網友紛紛齊聲撻伐，「這是亂倫！」「這真的太噁心了，天哪，令人感到丟臉」、「沒什麼好吹噓的，整件事都令人噁心。」

近日，尼克也出面坦承，這只是一段即興創作，「她們實際上並沒有懷孕，至少現在還沒有」，並強調3人之間的交往是真的，且這段關係已經持續長達2年，未來他也不排斥讓母女倆真的懷孕。

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