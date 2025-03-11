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「爆乳黃牛」被抓天註定！　算命師神預言

刑事局破獲劉旻岳夫妻檔黃牛集團，查扣多支手機及黃牛門票。（鏡新聞提供）

▲刑事局破獲劉旻岳夫妻檔黃牛集團，查扣多支手機及黃牛門票。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

劉旻岳犯案8年多來可謂賺很大，且從未入獄，即便大批歌迷去年底因搶不到周杰倫演唱會的門票罵翻天，他仍很自豪地跟太太及友人吹噓「放心，不用怕，絕不會被抓」，不過，知情人士告訴本刊，劉其實很迷信，最近算命老師告訴他，今年將大難臨頭，不但會吃上官司，還會身敗名裂，並賠上一生積蓄。

他和太太將算命老師預告的訊息存在手機記事本，提醒自己注意避免被逮，還和妻子把搶黃牛票的五支手機內容全數刪除，且他偏愛用「紙飛機」等通訊軟體通話，對內、對外聯繫都使用暱稱，刻意隱匿身分，生意規模再大也不作帳，企圖以此做為斷點，不讓金流曝光，避免露餡遭查。

此外，他明明在桃園中壢買下豪宅，但他最愛投宿雙北地區的五星級飯店，一來因門禁森嚴，在房間利用高速頻寬充當搶票大本營，指揮調度工程師搶票，二來採毒品交易的死轉手模式，只要門票到手，就將票放入牛皮紙袋，請買票的客人直接到飯店找不知情的櫃檯人員領取。

北檢指揮刑事局破獲全台最大黃牛集團機房，查扣多部電腦及手機。（鏡新聞提供）

▲北檢指揮刑事局破獲全台最大黃牛集團機房，查扣多部電腦及手機。

承辦檢察官劉倍指揮台北市刑大追查，在新北市希爾頓飯店逮到劉旻岳，並將他聲押禁見獲准，成為全台首位因販售黃牛票被收押的嫌犯，當劉嫌聽到被聲押時，突然情緒崩潰咆哮，企圖撞牆，遭法警壓制時還嚷著他只是代購，沒犯罪，並稱檢察官押他，這些票就無法交到訂購者手上，他會被告詐欺，還大鬧說他不想活了，要法警把他勒死，經法警不斷安撫，才結束這場鬧劇。

專案小組調查，曾向劉旻岳買黃牛票的7位民眾，見有利可圖，後來竟加入該集團，擔任北部、台中及宜蘭地區的售票助理，劉嫌日前遭起訴，獲法官裁定以70萬元交保時，他的母親趕來辦保，還特地帶來整套全新的衣物和鞋子，叮囑他全換掉舊衣物，就連內褲也要換，才能改運。不過，即便他全身衣物都換新，仍難擺脫司法訴究。


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