嘉義中埔春嬉風鈴太熱門　野餐墊、紙箱占位超扯畫面曝

▲中埔地區的春嬉風鈴賞花熱潮3月8日登場，已有民眾提前以野餐墊、紙箱、礦泉水瓶現場佔好位子 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地區每年3、4月各地的黃金風鈴木盛開花海吸總是引爆滿人潮前往賞花，中埔鄉公所也攜手中埔鄉農會趁勢連續幾年在八掌溪南岸推出市集、美食展售區、兒童遊戲區及燈光煙火秀。也由於活動的精采，已經有不少民眾事前先拿著野餐墊到現場搶佔位子，公所及農會也隨即在臉書上發文提醒民眾移除。

▲中埔地區的春嬉風鈴賞花熱潮精彩煙火秀 。（圖／記者翁伊森翻攝）

今年中埔地區的春嬉風鈴賞花熱潮在3月8日開幕登場，現場盛開的波斯花及百日草花海，逾百攤特色市集、花海裝置藝術、小森林內兒童遊戲區及餐酒館美食展售休憩區、夜間燈光秀、高空焰火秀、晚會表演等，一系列精彩的活動吸引民眾試先搶位，由於活動的精采度，前幾天已有各式樣的野餐墊被民眾拿去現場佔位子。

▲中埔地區的春嬉風鈴賞花現場拍照打卡區。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義中埔春嬉風鈴晚會現場，8日活動登場前舞台區前以鋪滿許多野餐墊、紙箱，還疑似民眾為了欣賞藝人及表演團體精采表演提前卡位，畫面曝光也引來民眾撻伐，有網友表示，「早上上班經過就看到了，也不知道佔位的在想什麼~」「那些人很有事膩，自私」「晚上座位要管制有的人沒座都放自己的東西」，大家對於自私的行為相當不斥!

中埔鄉公所與農會也於臉書發文，「這是蝦米？在春嬉風鈴的活動會場有人要野餐？這是觀眾席不適合野餐哦！

本所與中埔農會於3/8-9日在忠義橋下河濱公園辦理音樂會活動，考量有礙觀瞻，及能公平提供大眾參與使用，請自行移除，03/07下午4時起公所將派員一律清除。」。

▲中埔地區的春嬉風鈴交通接駁及管制。（圖／記者翁伊森翻攝）

同時，基於活動公平性，公所及農會貼文提醒將在活動前一天(7)日全數移除，並提醒想參與活動的民眾，為維護活動當日安全順利進行，希望大家活動當天再到現場即可！

鄉長李碧雲表示，8日晚間的藝術焰火秀是活動最大亮點，今年特別規劃2階段施放，大量的高空彈系列，霞草、金柳等，在焰火的展現過程中，單色系及混合色系的搭配方式，將春天生氣蓬勃的繽紛色彩表露無遺，將創造觀眾嶄新的視覺饗宴。

另外小森林區內，除延續兒童遊戲外，今年更精心布置中埔鄉生鮮農產品、餐酒館、絲瓜許願牆、diy及打卡贈送可愛水果造型鑰匙圈，民眾除了可以美拍按讚換好禮，晚會更有許志豪、賴慧如、樂天女孩、AkB48、Ozone等精彩演出

9日邀請水管阿民、金曲歌后吳申梅、杜忻恬、超級偶像6總冠軍李子森、中信兄弟啦啦隊等，為期2天的活動，市集，花海、兒童遊戲，搭配夜晚的燈光投射，營造整體繽紛多彩的視覺，活動由白天串連到晚上，呈現河濱公園不一樣的迷人景色。

另外，為因應大量參觀人潮， 8日中午12點到晚上9點、9日中午12點到晚上7點，在親水路進行單向管制，僅開放忠義路往軍輝橋方向行駛、仁義路(忠信街到親水路)進行封路管制作為臨時停車場，另規劃幸福五街臨時停車場及和美辦事處機車停車場，愛賞花的民眾可以多加利用。