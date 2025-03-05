林佳龍指台灣在AI供應鏈不可或缺　川普新政「機會大於威脅」

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

外交部長林佳龍今（5日）接受 Yahoo TV 網路節目《齊有此理》主持人王時齊訪問，談及美國總統川普和烏克蘭總統澤倫斯基日前在白宮的會談，林佳龍表示除密切關注之外，也要去瞭解川普的外交路線方向，「礦產協議大方向還是會簽」，他也分析了台灣和烏克蘭在戰略地位上的不同，以及從「川普 1.0」建立的台美關係架構，「川普 2.0」的延續性大於變異性，對台灣而言「機會大於威脅」。

王時齊問到「川澤會」對台的啟示？林佳龍列舉4點，並分析台灣和烏克蘭在戰略地位上的差異。第一，台灣位於印太第一島鏈關鍵位置，對區域、對全球而言都具備戰略重要性；第二，台灣在半導體和AI產業上扮演乾淨、非紅供應鏈不可或缺的角色；第三，台美間有《台灣關係法》和「六項保證」做為基石，美國與日本、韓國、菲律賓、澳洲、紐西蘭等台灣周邊國家也都有安全保障性質的協定或條約；第四，俄羅斯已入侵烏克蘭、但台灣跟中國間仍隔著台灣海峽這個護城河。

林佳龍強調，川普向來強調「和平靠實力」（Peace through strength），認為自由與和平需要國防與自我防衛能力來維護，近年台灣也持續提升全社會防衛韌性，並推動後備及兵役制度改革，展現自我防衛的決心。

林佳龍也提及「筆尖論」，認為台灣若是「筆尖」，也會因為晶片和AI優勢而不可或缺，因為AI將成為民主和紅色供應鏈的對決關鍵，台灣做為AI與半導體產業的關鍵供應鏈，應將「川普 2.0」重視AI發展跟台灣產業的全球布局視為機會。

針對「川澤會」後引發國內的「疑美」討論，林佳龍則回應「疑美論沒有必要」，美國的核心外交理念仍然是「價值」導向，民主黨或共和黨外交政策會有差異、每個總統各有風格，川普政策強調「美國優先」，但不是只考量美國利益，目前發展的「主權基金」是要投資全球。

林佳龍強調，台美共享高度戰略與經濟利益，可以創造雙贏，尤其面對中國的數位極權擴張、透過華為、TikTok等企業進行數據收集與境外控制，美國已開始對中國投資關鍵基礎設施設下限制，並對中方加徵關稅，全球供應鏈將因此重組，「台灣是民主乾淨供應鏈，在重組過程中是有機會的」。

林佳龍指出，川普在其第一任期內提出「印太戰略」、「乾淨網路」、「經濟外交」及「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD），許多台美關係架構都在「川普1.0」時期設定，現在進入2.0重點是台美間如何對接，他認為川普在思想和政策方向上「延續性大於變異性」，台灣已回應川普選舉期間對於台灣晶片和國防支出的關切，若能好好回應川普新政，對台而言將是機會大於威脅。