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男突然倒地「意識模糊」躺路邊　基隆警助送醫脫險

▲70歲基隆男突感不適倒地。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲70歲基隆男突感不適倒地，警警聯繫救護挽回一命。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局第三分局七堵派出所於昨（3日）接獲民眾報案，指稱在明德一路上有一名男子倒地不起。接獲報案後，警方立即派遣警員李忠翰和楊博丞趕赴現場進行處理。抵達現場後，發現一名年約70多歲男子，因身體不適倒地，意識模糊。警員見狀，迅速採取行動，立即聯繫119救護單位，請求派遣救護車及專業救護人員到場協助。

在等待救護人員抵達的過程中，警員一方面安撫老翁的情緒，另一方面也嘗試聯繫其家屬，以便後續的照顧與協助。救護人員抵達後，迅速對老翁進行初步檢查及急救處理，並將其送往附近醫院進行治療。所幸經過醫院的及時救治，老翁的狀況已趨於穩定，成功脫離險境，保住了寶貴的生命。

當老翁的家屬接到通知趕到醫院時，得知老翁已無大礙，對警方的迅速反應和專業協助表示由衷的感謝。家屬頻頻向警員表達謝意，並讚揚警方在緊急情況下的高效率與熱心服務。

基隆市警第三分局長侯興龍表示，警方始終秉持著為民服務的精神，無論是處理交通事故、協助民眾就醫，或是其他緊急狀況，都會在第一時間提供必要的協助。他也呼籲民眾，若遇到任何緊急事故或需要協助的情況，可隨時撥打110報案專線，或直接前往當地派出所尋求幫助。

►聽Podcast ＃我在案發現場

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