經長掛保證：最先進2奈米跟1.6奈米　明年不會到美國生產

▲郭智輝、卓榮泰備詢。（資料照／記者周宸亘攝）



記者陶本和／台北報導

台積電4日宣布在美國加碼投資1000億美元，民眾黨立委張啓楷4日質詢時，不斷要求行政官員掛保證，最先進製程2奈米不會到美國去；行政院長卓榮泰說，最先進要花多少時間才可以在台灣量產，怎麼可能今年底就到美國呢？而經濟部長郭智輝則當場保證：「好我保證，明年2奈米跟1.6奈米的，不會到美國生產」。

張啓楷在立法院質詢時表示，今天台積電董事長在白宮開記者會，政府有責任跟全民交代，做了什麼因應措施，今天宣布加碼投資1000億美金，先進製程包括二奈米等，最近都要過去了，這會有多大的影響？大家都在問，台積電要變成美積電，護國神山要變成半屏山了嗎？

張啓楷說，台積電要去美國，但經濟部長郭智輝在228時才剛說，會積極爭取研發中心留在台灣，結果今天早上記者會，先進製程要過去美國了。對此，郭智輝表示，應該是記者聽錯了吧，他講的是「半導體供應鏈研發中心在台灣，台積電研發中心本來就在台灣啊」。

張啓楷說，那麼投審會要審啊！最先進製程應該要有一個世代，不可以把最先進的放到海外去，這部分投審會要擋下來嗎？郭智輝說，這都依照規定來處理，跟委員報告，N-1跟N+1只有對中國採取這樣措施。

郭智輝表示，「你訊息可能錯誤了」。他說，美國的廠，第一個廠只有四奈米，第二個廠今年才要開始，「你的假設不是這麼快」。行政院長卓榮泰接著說，最先進要量產的廠要花多少時間，才可以在台灣量產，怎麼可能今年底就到美國呢？

由於張啓楷多次要求政府掛保證，最先進製程不會在明年底之前就到美國去。這時候，郭智輝則在院會保證，「好我保證，明年2奈米跟1.6奈米的不會到美國生產」。