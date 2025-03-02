前方路樹倒塌…他未禮讓直接左切！害直行騎士撞噴慘死　下場曝光

▲切換車道未禮讓直行車害騎士慘死，苗栗男遭判刑8月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／苗栗報導

苗栗一名彭姓騎士2024年間切換車道時，因未禮讓直行車先行、未注意安全距離，導致直行的楊姓騎士閃避不及，雙方發生碰撞，楊男打滑後撞上電線桿，頭部、全身多處受有嚴重傷勢，搶救無效亡。日前法院依照過失致死罪，判處彭男有期徒刑8月，可上訴。

判決指出，彭男2024年4月28日下午1時58分，騎乘機車沿苗栗縣卓蘭鎮台三線由南往北方向行駛外側車道， 行經台三線145公里200公尺處時，見到前面擺放三角錐和有路樹倒塌，不料，他並未禮讓直行車，直接往左切，而當時另名楊姓機車騎士正在內側車道，楊男閃避不及，雙方發生碰撞。

楊姓機車騎士打滑後，撞擊路旁電線杆，受有顱底骨骨折、右大腿脫套損傷、肌肉撕裂傷及低血容休克、右側肺挫傷併血胸、右鷹嘴突骨折、右側髂骨骨折、雙側股骨骨折、雙側脛骨及腓骨骨折、第11胸椎骨骨折等傷勢，雖經緊急送醫搶救，仍因傷勢過重宣告不治。

苗栗地方法院審理過後，考量彭男坦承犯行，並未與受害者家屬達成調解，也並未賠償被害人家屬，另外，楊姓騎士雖然沒有肇事因素，但酒精濃度達0.2484違反道路交通安全規則，最後依照過失致死罪將彭男判處有期徒刑8月，全案仍可上訴。