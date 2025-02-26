槓三星爭中高階手機龍頭　Vivo台灣總座：拚銷額年成長40％

▲Vivo V50搭載全系列5,000萬超高畫素蔡司光學鏡頭，搭上AI大勢，以前瞻科技重塑影像體驗。

圖文／鏡週刊

蛇年伊始，智慧型手機市場就出現濃濃火藥味，繼韓系三星發表旗艦機之後，中國品牌Vivo也在農曆年後舉辦中高階人像神機V50發表會，Vivo台灣總經理陳怡婷喊出，Vivo將以新款中階機種迎戰對手以N-1（前）代旗艦機殺價搶市，預估今年Vivo在中高階銷量會比前一年成長25％、銷售額成長40％。

「Vivo V50搭載全系列5000萬超高畫素蔡司光學鏡頭，搭上AI大勢，以前瞻科技重塑影像體驗，致力打造縝密的AI智慧生活圈。」25日舉辦全新中高階人像神機的V50發表會上，Vivo台灣總經理陳怡婷開心地說。

不讓韓系三星專美於前，中國手機品牌Vivo選在農曆年後，聯手光學大廠蔡司推出全新「口袋潮流攝影棚」V50，結合先進AI技術與頂尖光學性能，前後搭載5000萬畫素蔡司光學鏡頭，創新AI柔光影棚演算法及智慧打光技術，有感提升影像質感與人像效果，售價18,990元起。

近兩年異軍突起的Vivo，在台市占率節節高升，僅次於三星與OPPO，對於今年台灣手機市場展望，陳怡婷表示，據調查機構的預估，今年台灣手機市場呈現持平或微幅衰退，但Vivo將以V50為市場開局，並看好V系列銷量成長至少30％，有機會挑戰三星中高階機種A系列的市場地位。

至於Vivo要如何超越對手？「從旗艦機X100到X200市場反應熱烈，今年我們將更聚焦於X系列，透過更縝密的溝通與行銷布局，進一步提升品牌影響力。而vivo有信心成長的原因是中階、高階手機佈局縝密跟成功，此外，也會憑藉創新科技與精準行銷策略，如延續與告五人的合作，借此持續推動銷量增長。」她有信心地說。

至於今年Vivo在台成長的目標？陳怡婷表示，2024年Vivo在台整體銷售量成長25％；銷售金額成長達40％。2025年可望超越2024年表現，其中V50系列目標年成長30％。

日前三星發表旗艦機時曾透露，將以n-1代（前一代）的旗艦機下放，爭取消費者在中高換機潮，但vivo卻選擇推出全新中高階V系列迎戰，對此，陳怡婷表示，現在消費者的需求變化太快，用前一代旗艦機殺價競爭，當然是比較簡單的手法，Vivo認為應該滿足消費者需求，因此寧願開發更新功能（如AI）的優質新機種來應戰，才能贏得消費者的青睞。「雖然這條路比較辛苦，但我們還是會努力。」



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