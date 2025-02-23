外籍遊客逛燈會卻要找天燈　桃園女警官用流利英文解惑

▲美國朋友逛台灣燈會欲問放天燈地方，前來求助警方。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

一對來自美國的遊客前來參觀台灣燈會，卻沿路詢問那裡有「放天燈」活動，但因語言問題讓民眾有聽沒有懂，直到遇到服務站的外事巡官席鈺淇以流利的英文向美國遊客解答，燈會與放天燈是不同的活動，並說明相關活動地點的資訊，讓美國人這才明瞭，並恍然大悟的哈哈大笑。

▲桃園警察分局防治組外事巡官席鈺淇，以流利的英文解釋燈會和放天燈是不同的活動。（圖／桃園警分局提供）

精彩的台灣燈會即將結束，吸引了來自世界各地的遊客賞燈，昨晚20時50分許，有一對來自美國的遊客，他們沿途向人詢問似乎在找什麼東西，但因為語言隔閡無法溝通，眼見燈會即將結束，他們顯得有些著急，熱心民眾引導他們到服務站來求助。

桃園警察分局防治組外事巡官席鈺淇立即詢問緣由，原來他們在找天燈，他們知道台灣放天燈是享譽世界的民俗活動，想說參觀燈會一定會有放天燈的展區，席員以流利的英文向他們解釋燈會與放天燈是不同的活動，並說明相關活動地點的資訊，讓他們恍然大悟哈哈大笑，席員詢問逛燈會的心得，外籍遊客大讚燈區的佈置規劃他們印象非常深刻不虛此行，隨即向員警及工作人員道謝後趕往下一個燈區賞燈。