「水面供氣潛水訓練」移師東登碼頭　192艦隊水械專長班強化水下作業能力

軍聞社／記者陳彥樺高雄報導

為提升官兵在嚴峻環境中的水下作業能力，海軍192艦隊水下作業大隊水械專長班第115期，今日移師東登碼頭，執行水面供氣潛水組合訓練。學員們不僅要適應開放水域的惡劣條件，更需在能見度不到1公尺的水下環境中，完成高難度的工作物件結合作業，挑戰自身技術極限。

此次訓練模擬真實作業場景，學員須克服低能見度水域帶來的判斷困難，確保在惡劣條件下仍能精確執行水下作業，透由明確分工，分別擔任各職務，執行工作物件結合與固定作業。潛水員透過水下通話系統與通話手密切聯繫，並藉由測深管監測水深變化，確保作業穩定進行。

面對幾乎無法視物的水下環境，學員們依靠手感操作，熟練運用水下工具進行工作物件的組合與固定，確保結合作業符合標準。任務結束後，潛水員按照計畫依序上升，並實施水面氧氣減壓訓練，模擬實際作業時的減壓流程。整個過程中，官兵嚴格遵循上升速度與裝備脫卸規範，最終進入減壓艙進行壓力平衡，確保生理適應，順利完成訓練。

水面供氣潛水為執行深水作業與長時間潛水任務的關鍵，本次訓練不僅強化學員在嚴峻環境中的適應力與操作技能，也進一步培養團隊協作精神，確保未來執行水下救援、港口維護及各式水下任務時，能夠迅速且精確地完成作業，展現海軍水下作業專業人員的堅實戰力。