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曹興誠提告謝寒冰「求償1億」！律師揭驚人仲裁費：有錢人的手骨

聯電創辦人曹興誠被爆外遇，還流出一系列親密照。（圖／翻攝自哏傳媒YouTube）

▲聯電創辦人曹興誠被爆外遇大陸女，還流出一系列親密照。（圖／翻攝自哏傳媒YouTube）

圖文／CTWANT

名嘴謝寒冰爆料聯電創辦人曹興誠，在2015年時外遇中國籍小三，還公開一系列私密照。對此，曹興誠發聲強調照片皆為合成，並於昨（18）日正式對謝寒冰提告求償1億元。律師指出，這個官司光裁判費就要100萬，感嘆「這就是有錢人的手骨」，提醒不要隨便惡搞有錢人。

曹興誠昨天對謝寒冰提告，求償1億元，他表示：「覺得謝某的卑劣無恥沒有底線，決定對他提出偽造影音、破壞本人名譽的刑事、民事訴訟，並請求賠償新台幣1億元。取得賠償後，將捐助罷免活動。」

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得知曹興誠採取法律程序，謝寒冰也不甘示弱，在臉書寫下16字：「法院可不可以現場比對特徵？我好期待…」。

林智群律師為此有感而發，因為光裁判費就約100萬元，感嘆：「這就是有錢人的手骨」。接著解釋為什麼不要隨便惡搞有錢人？因為對方可以找一堆律師提起訴訟，費用花得起；也可以請求高額賠償金，裁判費也花得起。假如法院判賠精神賠償金，考慮雙方財力，賠的金額會比一般人高很多。

即使沒告成，林智群指出，用官司拖延也是一個手法，「讓你一直跑法院地檢署，你也受不了」。他表示，法院是公平正義的地方，但打官司，跟打仗一樣，打的是錢糧，有錢人確實比較有優勢，這就是現實情況。

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