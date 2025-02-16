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深夜在消防隊啪啪少女！替代役爽喊「拍照瞅瞅」收裸照　下場曝

▲ 女高中生,制服,女生,女學生 。（示意圖／photoAC）

▲新竹替代役將未成年少女帶回消防分隊激戰遭判刑。（示意圖／取自圖庫photoAC）

記者郭玗潔／新竹報導

彭姓男子到新竹消防局某分隊當替代役，卻趁深夜偷偷帶未成年少女到分隊交誼廳激戰，還互傳鹹濕訊息，向少女要了一張自拍下體照。全案經新竹地院審理，彭男坦承犯行，被依犯對於未滿14歲之女子為性交罪、製造少年性影像罪，合併處3年10月徒刑。

判決指出，彭男在新竹市消防局第一大隊某分隊當替代役男，2024年5月上旬，他以「善I街拍攝」、IG暱稱「西夜I寵物與攝影」作為暱稱，認識未滿14歲少女小琪(化名)，並利用她涉世未深，在同年月26日深夜11點，將小琪帶到消防分隊2樓交誼廳激戰。

此外，彭男還在隔天下午1時許，在新竹市某重訓處所內，和小琪兩人互傳「插妳○眼喔」、「不准」、「我就要」、「嗯啊」、「自○中」，彭男再傳送「拍照瞅瞅啊」，小琪也立即自拍1張下體照回傳給他欣賞，彭男接著傳送「瓜毛」，遭小琪拒絕。

全案曝光後，檢警調查並查扣監視器畫面翻拍照、現場照片及手機畫面翻拍照、彭男與小琪的對話等證物，彭男也坦承犯行。

新竹地院審理，法官認為彭男在LINE中僅單純請求，沒有額外對小琪引導勸誘拍照，雖未符合引誘要件，不過也影響小琪身心發展，審酌彭男犯案時年紀尚輕、還在當替代役，至今未和被害人和解、小琪的父親也希望能從重量行等情，依彭犯對於未滿14歲之女子為性交罪、製造少年性影像罪，合併處3年10月徒刑。可上訴。

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