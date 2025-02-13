澳門7口遇氣爆是「四代遊台」！盧秀燕探視受傷阿祖…不忍告知噩耗

記者許權毅、莊智勝／台中報導

台中市新光三越今(13日)上午11時許傳出氣爆，目前造成4死20傷。台中市長盧秀燕緊急取消下午行程，趕往現場、以及各大醫院探訪傷者。盧秀燕表示，有澳門一家四代七口前來台中旅遊，未料卻遭氣爆波及，造成阿公、阿嬤死亡，而阿祖則是骨折受傷，送往林新醫院救治。

▲新光三越氣爆，台中市長盧秀燕前往林新醫院探視傷者。（圖／記者許權毅攝）

盧秀燕表示，事故發生後台中市各大醫院立即啟動大量傷患搶救機制，而澳門一家七口原本以為是三代同堂，稍早經確認後是四代出門旅遊，包括阿祖、兒子(阿公)、媳婦(阿嬤)、孫子、孫媳婦、以及小曾孫，未料7人逛完新光三越，徒步經過一樓廣場準備到鄰近的大遠百時，竟會突然發生氣爆，導致大量掉落物當場砸傷7人。

盧秀燕表示，剛剛經過探視後，澳門阿祖情緒穩定、精神狀態良好，可以清楚對談，但阿祖有骨折傷勢，目前仍在治療，還不忍心告訴她兒子、媳婦都已失去心跳的消息；另一方面，盧秀燕也說，爆炸當下有位在裡面工作的櫃檯小姐、已及另名消費者正巧從13樓搭乘電梯往下，未料突然發生氣爆，導致電梯瞬間下墜，民眾嚇到尖叫，幸好電梯在9樓就停住，後續由警消將人救出，並送往醫院治療。

據了解，目前整起氣爆事故經市府統計，共造成4人死亡、20人輕重傷，但由於目前警消仍在現場搜救，且有部分重傷傷者送醫搶救，後續傷亡數字恐還會再有變動。

盧秀燕指出，目前檢調單位已到現場進行調查，將會約談業主、以及受傷民眾了解情況；而她稍早前往澄清醫院探訪傷者時，一名在10樓工作的女員工表示，樓上11、12樓美食部門當時正在進行改裝，她突然感覺樓上爆炸，10樓也受到影響，門窗破裂、東西都掉下來。盧秀燕說，目前仍在進行搶救善後，市府會盡全力協助，詳細事故原因，將待檢調調查後再行公布。

▼台中新光三越今早傳出氣爆。（圖／記者許權毅翻攝）