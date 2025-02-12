「捷運站醉漢持刀」10警衝現場撲空　無聊男坦承惡作劇

記者陳以昇／新北報導

新北市一名男子打電話報案，聲稱在新埔捷運站五號出口發現有人酒醉持刀，警方獲報後10名員警迅速前往處理。然而，警方到場後並未發現報案所述情況。經調閱相關監視器鎖定報案男子，並循線將他攔下，男子最終向警方坦承是惡作劇謊報案件，警方最後僅開勸導單告誡。

▲張男惡作劇謊報捷運站有醉漢持刀，警方循線攔下張男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

事件發生在大年初一上午9時許，警方接獲報案後，立即派遣江翠派出所與文聖派出所10名員警前往新埔捷運站五號出口進行處理。然而，員警到達現場後並未發現任何異常情況。進一步詢問捷運站內的工作人員，也未獲得任何有關酒醉持刀的報告，現場也沒有任何民眾或乘客證實此情況。

▼張男無聊惡作劇謊報捷運站有醉漢持刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）

經調查，男子利用板橋區民生路三段的公共電話報案，警方調閱周邊路口的監視器影像。鎖定從事粗工的張姓男子。當天上午11時許，在民生路三段發現張姓男子正騎著單車，立即將他攔下盤查。張男在警方詢問下，最終承認自己是惡作劇，打電話謊報捷運站發生酒醉持刀案件。

警方依規定製作了查訪表及書面勸導單，並對該男子進行法律告誡，強調其謊報案件的行為已違反社會秩序維護法。警方表示，若未來再次發生類似行為，將依《社會秩序維護法》第85條對其進行裁處，進行拘留或最高罰12000元。

▼張男惡作劇謊報新埔捷運站五號出口有醉漢持刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）