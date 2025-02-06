只剩4.3萬劑！公費流感疫苗「3天打掉15萬劑」　估本周就用光

▲流感疫苗，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

藝人大S赴日旅遊因染流感併發肺炎猝逝，引起國內流感疫苗搶打潮！根據疾管署最新統計，昨（5日）全國公費流感疫苗接種約4.6萬劑疫苗，而從消息傳出短短三天，公費疫苗就用掉15萬劑，目前疫苗剩餘約4.3萬劑，預計本周就會用罄。疾管署另著手增購10萬劑流感疫苗，給11類高風險族群使用，最快本月20日開打。

國內公費流感疫苗從去年10月開打，並於今年1月1日起開放全國年滿6個月以上民眾接種，總計採購約678萬劑的公費流感疫苗，到3日為止還有剩餘約20萬劑，然而大S在日本因為流感猝逝消息一出，這幾天國內出現流感疫苗瘋搶，連台大醫院都於昨日宣布該院公費流感疫苗已經用罄。

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根據疾管署最新統計，昨日全國公費流感疫苗接種約4.6萬劑疫苗，剩餘疫苗約4.3萬劑。加上前日接種7.3萬劑，再前一日接種近4萬劑，等於這3天就打了15萬餘劑疫苗。

疾管署今日再宣布，考量農曆春節後民眾對於流感疫苗接種需求大增，公費流感疫苗即將用罄，又時值流感疫情高峰期，為提升較高風險族群接種率，減少重症與死亡，經衛生福利部提報行政院院會同意緊急增購10萬劑流感疫苗。

▲增購10萬劑流感疫苗對象。（圖／疾管署提供）

這批疫苗將提供11類原計畫第一階段實施對象接種，包括65歲以上長者、55歲以上原住民、安養長照等機構對象、滿6個月以上至國小入學前幼兒、具潛在疾病者（含高風險慢性病人、BMI≧30者、罕病及重大傷病患者）、孕婦、6個月內嬰兒父母、醫事及衛生防疫相關人員、國小至高中職或五專三年級學生、幼兒園及居家托育人員、禽畜及動物防疫相關人員等。

疾管署遵照行政院指示，將立即著手辦理疫苗緊急採購作業。疾管署指出，若疫苗採購程序及交貨過程一切順利，預估疫苗最快可於2月20日到位，提供上述11類對象公費接種 。

疾管署提醒，目前國內仍處流感流行期。流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等；若出現危險徵兆如呼吸困難、呼吸急促、發紺(缺氧)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，請儘速就醫以及時獲得治療。