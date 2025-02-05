AAV-7兩棲突擊車的守護者　海軍兩棲履保廠黃炫富士官長

軍聞社／記者蔡枋澐專訪

「不好好念書，將來就做工人」你是不是也聽過這句話？事實上無論是什麼職業，都是經驗與知識的累積，海軍兩棲履保廠黃炫富士官長，從軍迄今已20餘年的資歷，他長期投入AAV-7兩棲突擊車修護工作，戮力精進後勤維保量能，並以專業、創意與熱情，淬鍊成為「鋼鐵守護者」。

黃炫富說，透過閱讀可以汲取很多知識，豐富人生，並找尋自己想要的人生拼圖。現在的社會講求專業與技術，即使要在做工的領域，成為一位大師，勢必要有很強大的知識量。他舉例，自己能夠獨當一面處理車子（AAV-7）的大小事務，其實也是因為在從軍的20年中，瞭解很多相關的知識與經驗，包括研讀技術手冊、書籍，才能支撐他做好保修工作。

謹慎維修每個細節，確保海上官兵的生命安全，黃炫富指出，其實每一個裝備，在維修它的時候，都要很仔細、很謹慎、很小心，畢竟AAV7會在海上行駛，所以不容許有故障的產生，履保廠都會特別針對細節去做維保，避免官兵生命安全肇生危安。

黃炫富表示，他的成就感，是與廠裡的同仁，每天一點一滴的去累積，那累積起來的能量，會是很無限大的；黃炫富分享，他曾經為了找一個故障點，找了一個禮拜，因當時剛接裝備（AAV-7），在不熟悉的狀況下，只能一直翻閱技術手冊，看它翻譯的文字是不是跟我們現實是符合的，結果最後是在一個總成件抽水幫浦裡面，發現內部損壞，當找到的那一瞬間，它就變成經驗的累積。

「找對方向，就勇往直前，」黃炫富長期投入AAV-7修護重任，他運用自身的經驗累積，不僅與時俱進與多方交流的持續精進技術，並透過工業合作，陸續建置新式測臺，也將原廠的測試臺，再自製加工，以提升履保廠修護效能。

黃炫富工作之餘，也投入文字創作，他用文章讓更多人，認識履保廠。黃炫富指出，人就是要不斷的學習，在學習同一項專業時，容易感到「日復一日，年復一年」做重複的事情，所以他透過文學創作，讓更多國人認識履保廠，並投稿國軍文藝金像獎，累積7年鎩羽而歸的經驗，並秉持修護工作上堅持找到問題、解決問題的態度，逐年創作、投稿參賽，於111年後，接連榮獲「優選」殊榮，受到評審肯定。

「不忘初衷，與時俱進，是我保持熱情的法則。」黃炫富強調，十年前與十年後學的技術，已經有所落差，透過與新進的弟兄討論，可以獲得一些新知，並融合自己的經驗，才能與時俱進、共同成長。「身為士官，本來就應該做一個士兵的榜樣，」黃炫富希望以自己的親身經歷，讓底下的班兵，有一個學習的對象，共同為履保廠奉獻心力。