兩岸都有「鋪路爪」雷達了！　陸版曝光：探測距離達「數千公里」

▲央視新聞聯播日前曝光陸版鋪路爪雷達。（圖／翻攝自央視）

記者陳冠宇／綜合報導

共軍航天部隊在農曆新年前，透過央視新聞聯播鏡頭曝光一款雷達系統。大陸軍事專家認為，這款被稱作陸版「鋪路爪」的遠程戰略預警雷達，預計是採用P波段，具備強大的探測能力，能夠覆蓋數千公里外的目標。值得注意的是，台灣樂山雷達站也設有美製的鋪路爪雷達（PAVE PAWS）。

在央視1月25日晚間播出的「新聞聯播」中，中共中央軍委主席習近平同月24日到北部戰區機關視察慰問，隨後與全軍有關部隊進行視訊通話，各地部隊依次向習近平報告戰備值班和執行任務情況。

其中，當「軍事航天部隊某監測預警站」出現時，該站站長說：「我們將嚴密監視站場態勢，確保遇有情況第一時間預警反應」。此畫面出現大約25秒左右，背景是一個形似鋪路爪雷達的軍事設備。

▲陸版鋪路爪雷達，此前曾在珠海航展出現。（圖／翻攝自頭條號）

大陸著名軍事專家、央視特約評論員杜文龍分析，把該設備當成中國版的鋪路爪一點也不為過，工作頻段以P波段可能性相對較大。他說，該雷達有三四層樓高，說明這個雷達的天線尺寸、包括總體尺寸應是非常龐大。

鋪路爪雷達是美國在冷戰時期，為了監控蘇聯彈道飛彈動向所開發的遠程預警雷達，監控距離在 4000至5000 公里，由美國雷神公司製造。台灣也有這套系統，設於樂山雷達站。

杜文龍指出，美國鋪路爪雷達可對彈道飛彈、轟炸機、巡航彈，包括水面艦艇進行高效預警，在5500公里範圍內對10平方公尺的目標進行偵察和探測，如果目標小到3平方公尺，大概在3300公里左右，如果對空中目標大概能夠有600公里，對水面包括其他的巡航彈大概在200公里。

▲美國鋪路爪雷達。（圖／翻攝自頭條號）

因此杜文龍說，鋪路爪雷達對於各類空襲目標，包括不同彈道飛行的軌跡都有很好的偵察預警能力。冷戰期間美蘇大範圍、高頻率的部署這種武器裝備，能夠在對方彈道飛彈攻擊過程中，為己方贏得7到10分鐘的預警時間。

杜文龍稱，這種固定式的遠程雷達和機動式的遠程雷達如果相互組合，組成戰略預警雷達網，這樣對於空天目標的偵察水準將會大幅度的提高，所以P波段遠程雷達的出現，意味著「（大陸的）遠程戰略預警能力已經有了突飛猛進式的進展」。

據公開報導，共軍航天部隊主要負責太空領域，領導衛星發射、飛行控制、衛星測控、戰略預警、航天偵察等力量。

▲台灣樂山雷達站設有美製的鋪路爪雷達。（圖／翻攝自Facebook／中華民國空軍）