　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸都有「鋪路爪」雷達了！　陸版曝光：探測距離達「數千公里」

▲▼央視新聞聯播日前曝光陸版鋪路爪雷達。（圖／翻攝自央視）

▲央視新聞聯播日前曝光陸版鋪路爪雷達。（圖／翻攝自央視）

記者陳冠宇／綜合報導

共軍航天部隊在農曆新年前，透過央視新聞聯播鏡頭曝光一款雷達系統。大陸軍事專家認為，這款被稱作陸版「鋪路爪」的遠程戰略預警雷達，預計是採用P波段，具備強大的探測能力，能夠覆蓋數千公里外的目標。值得注意的是，台灣樂山雷達站也設有美製的鋪路爪雷達（PAVE PAWS）。

在央視1月25日晚間播出的「新聞聯播」中，中共中央軍委主席習近平同月24日到北部戰區機關視察慰問，隨後與全軍有關部隊進行視訊通話，各地部隊依次向習近平報告戰備值班和執行任務情況。

其中，當「軍事航天部隊某監測預警站」出現時，該站站長說：「我們將嚴密監視站場態勢，確保遇有情況第一時間預警反應」。此畫面出現大約25秒左右，背景是一個形似鋪路爪雷達的軍事設備。

▲▼陸版鋪路爪雷達，此前曾在珠海航展出現。（圖／翻攝自頭條號）

▲陸版鋪路爪雷達，此前曾在珠海航展出現。（圖／翻攝自頭條號）

大陸著名軍事專家、央視特約評論員杜文龍分析，把該設備當成中國版的鋪路爪一點也不為過，工作頻段以P波段可能性相對較大。他說，該雷達有三四層樓高，說明這個雷達的天線尺寸、包括總體尺寸應是非常龐大。

鋪路爪雷達是美國在冷戰時期，為了監控蘇聯彈道飛彈動向所開發的遠程預警雷達，監控距離在 4000至5000 公里，由美國雷神公司製造。台灣也有這套系統，設於樂山雷達站。

杜文龍指出，美國鋪路爪雷達可對彈道飛彈、轟炸機、巡航彈，包括水面艦艇進行高效預警，在5500公里範圍內對10平方公尺的目標進行偵察和探測，如果目標小到3平方公尺，大概在3300公里左右，如果對空中目標大概能夠有600公里，對水面包括其他的巡航彈大概在200公里。

▲▼美國鋪路爪雷達。（圖／翻攝自頭條號）

▲美國鋪路爪雷達。（圖／翻攝自頭條號）

因此杜文龍說，鋪路爪雷達對於各類空襲目標，包括不同彈道飛行的軌跡都有很好的偵察預警能力。冷戰期間美蘇大範圍、高頻率的部署這種武器裝備，能夠在對方彈道飛彈攻擊過程中，為己方贏得7到10分鐘的預警時間。

杜文龍稱，這種固定式的遠程雷達和機動式的遠程雷達如果相互組合，組成戰略預警雷達網，這樣對於空天目標的偵察水準將會大幅度的提高，所以P波段遠程雷達的出現，意味著「（大陸的）遠程戰略預警能力已經有了突飛猛進式的進展」。

據公開報導，共軍航天部隊主要負責太空領域，領導衛星發射、飛行控制、衛星測控、戰略預警、航天偵察等力量。

▲國防部不給媒體拍攝的預警雷達照片，在空軍官方臉書所推出的賀歲影片中曝光，此圖清楚可見樂山雷達與周邊營舍樣態，雖然周邊位置已為大眾知悉，但想必周邊的防空系統與軟殺設施，空軍都有萬全的應變方案。（圖／翻攝自Facebook／中華民國空軍）

▲台灣樂山雷達站設有美製的鋪路爪雷達。（圖／翻攝自Facebook／中華民國空軍）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「月薪4萬5」給爸媽紅包要多少？于美人給答案　網笑：會被罵
快訊／《魷魚遊戲2》魏嘏雋劇中媽過世！
快訊／確定了！　胡金龍季後引退
唐西奇無緣113億NBA史上最大約！　杜蘭特表情驚呆
台北「第一猛鬼大樓」要拆了！　在地員警擔憂1事
費城空難7死！　最後通話錄下駕駛艙「痛苦呻吟」
快訊／台南市規模3.4地震　3縣市有感

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

兩岸都有「鋪路爪」雷達了！　陸版曝光：探測距離達「數千公里」

糖裹鱉！陸流行「冰糖龜蜜」1隻453元　網試吃稱：口感很奇怪

美國加徵10％關稅　陸方：將採反制措施、狀告WTO

機上撿到鞭炮！　機場安檢遭質疑後說：我們受過專業訓練

男孩鞭炮炸「整排豪車」至少得賠2600萬　爸爸慘賣房也不夠

王定宇質疑能唱〈海闊天空〉？　央視春晚這安排打臉他

醫生裸辭轉行當婚介…月入13萬元　他曝「1點」秒牽線成功

影／祕探川西仙境稻城亞丁　高原散落的隱世珍珠「白藏房」

影／千年古寺「神秘洞」憑空掉大米　江南第一石窟見證王陽明講學

影／此生必去藍色星球最後淨土　稻城亞丁「三神山」藏族信仰之魂

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

跟水族館潛水員玩猜拳　輸了跳 #晚安大小姐 XD #澎湖

臨時工失蹤5天「遭棄屍山區」！女兒見屍崩潰　相驗哭到癱軟需攙扶

【我不想吃藥】黃金獵犬倒車式逃走 退到牆角只能惆悵認命

【是在玩交換禮物嗎？】300塊鹹酥雞掛機車上...被換成整顆高麗菜！

2歲兒趁爸睡覺拿手機打傳說　爸見排位數據全0：會被檢舉吧

兩岸都有「鋪路爪」雷達了！　陸版曝光：探測距離達「數千公里」

糖裹鱉！陸流行「冰糖龜蜜」1隻453元　網試吃稱：口感很奇怪

美國加徵10％關稅　陸方：將採反制措施、狀告WTO

機上撿到鞭炮！　機場安檢遭質疑後說：我們受過專業訓練

男孩鞭炮炸「整排豪車」至少得賠2600萬　爸爸慘賣房也不夠

王定宇質疑能唱〈海闊天空〉？　央視春晚這安排打臉他

醫生裸辭轉行當婚介…月入13萬元　他曝「1點」秒牽線成功

影／祕探川西仙境稻城亞丁　高原散落的隱世珍珠「白藏房」

影／千年古寺「神秘洞」憑空掉大米　江南第一石窟見證王陽明講學

影／此生必去藍色星球最後淨土　稻城亞丁「三神山」藏族信仰之魂

2025年最新版！全台Buffet生日優惠懶人包　漢來海港平日享8折

衝上東門圓環「撞爛裝置藝術」！金門男嚇壞　肇事原因釐清中

庫斯克州校舍遭襲釀4死4傷！　俄烏互控殺害平民

川普2.0注入強勁動力　重啟經濟奇蹟的「樂觀前景」

福島冬季限定「屋形船冰釣」置身浪漫冰雪湖景！每年只開放4個月

韓劇「男神收割機」！盤點朴信惠合作過的大咖　20年唯一認愛他

《繁花》10經典金句：首飾跟男人一樣，將就不如不要

開工日變天「2地甩冷雨彈」　強冷氣團襲3天！跳水式降溫剩8度

餅總新年許願「六蛇成功」　郭俊麟祝福全部隊友骰到六

張信哲演唱會座位藏紅包！幸運觀眾「打開」嗨翻衝向舞台

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

大陸熱門新聞

河南女過年帶男友回家　發現他撞臉媽媽

男孩鞭炮炸「整排豪車」至少得賠2600萬　爸爸慘賣房也不夠

清朝覆滅後　14萬皇室後裔「愛新覺羅」家族改為這些姓氏

鞭炮害賓士燒成廢鐵…正妹車主淡定比YA

從「對台軍售」到「武裝台灣」　陸對台美軍事關係定性已改變

好心賣女刮刮樂竟中百萬　陸男捶心肝

王定宇質疑能唱〈海闊天空〉？　央視春晚這安排打臉他

陸女童逛展被鱷魚狂咬手　家長喊賠

陸流行「冰糖龜蜜」！網試吃後…面有難色

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

深圳文錦渡口岸附近貨車爆炸！窗震抖

上映四天賣逾90億　「哪吒2」有望成陸影史票房冠軍

醫生裸辭轉行當婚介…月入13萬元

春節買氣旺！陸多個品牌金飾1g漲至3847元

更多熱門

相關新聞

尤里安／台灣要的美國不給、不要的硬推？談鋪路爪雷達軍購

尤里安／台灣要的美國不給、不要的硬推？談鋪路爪雷達軍購

軍媒刊登參謀總長李喜明視察樂山基地與防砲部隊，重新燃起了大眾對這個預警雷達的興趣。有些評論家以為長程預警雷達可為台灣軍方增加7到10分鐘的預警時間，在飛彈化時代分秒必爭，這筆錢花得有價值；但也有評論指，台灣需要「看到」5000公里遠的預警雷達作什麼，這根本就是付錢買雷達當美國「耳目」？

福建部署大型相位陣列雷達

福建部署大型相位陣列雷達

關鍵字：

共軍航天部隊鋪路爪雷達程戰略預警雷達

讀者迴響

熱門新聞

河南女過年帶男友回家　發現他撞臉媽媽

AV女神小宵虎南宣布引退！隱忍半年首發聲「離開原因」

男孩鞭炮炸「整排豪車」至少得賠2600萬　爸爸慘賣房也不夠

「全台最強老街」過年擠爆　他傻了：都是人

國道塞車「速限100該提高？」　1種車被罵爆

韓偶像出櫃3年「公開帥女友熱吻照」

牛排決定曝狠愛演拆夥內幕　妻子「點名1成員」

震撼3方交易！湖人送走戴維斯

買新車「最討厭業務送什麼」

第3次飛日本過年！他今年失望：友善程度降了

「塞車第一台車在幹嘛」5萬人有感狂讚

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

吳靜怡遭警跟蹤　信義分局長自請處分

小孩狂踢椅背　網曝反制神招　

過年出遊塞車　他宜蘭北上靠一招超順暢

更多

最夯影音

更多

敖犬攜伴喝喜酒包3600　阿緯還原約定：答應要做到！

宜蘭20歲女初二載家人走春　失控衝撞民宅恐怖畫面曝

台南騎士「高速竄出」撞轎車　摔落水溝...送醫搶救仍不治

花蓮單車男「與自強號碰撞」　送醫搶救無效亡

超好運！10歲女童「擲14次聖筊」獲新車　開心直呼：想賣錢讀書

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面