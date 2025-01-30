姓名藏「2部首」小心！命理師警告：蛇年恐遇破財、 血光之災

▲命理師表示，除了生肖會犯太歲，若姓名有「蛇或豬」的部首，也可能有血光之災。（示意圖／楊登嵙提供）

圖文／CTWANT

俗諺云：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」可見太歲之威力，不過，名門命理楊登嵙教授指出，「犯太歲」並不僅限於生肖，若是姓名中藏有與生肖相關的字，也算是「冒犯」到了太歲，所以在檢查自己是否需要安太歲的時候，不僅要看生日（生肖），還得查看姓名部首，才能達到最好的化解效果。

安太歲最佳時間點，是在農曆12月24日送神日至1月15日元宵節之間，換算成2025年國曆便是1月23日～2月12日。要是不慎錯過春節也沒關係，立夏、立秋、立冬一樣是安太歲的好時機。

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2025年歲次乙巳年，生肖屬蛇為「值太歲」，屬豬為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」。

「值太歲」蛇

姓名中藏蛇部首有之、弓、廴、虫、巳、几、六，例如：芝、逢、進、達、遠、邁、強、弘、起、芃、六。

「沖太歲」豬

姓名中藏豬部首有亥、豕，例如：核、家、豪、緣、象。

處在「本命年」的民眾，出門行車注意安全，開車不喝酒，喝酒不開車，危險的動作、活動及旅遊絕對不參與或嘗試。投資應保守，不宜激進，要步步為營，小心因「貪」而被詐騙。但是不必擔心，這影響往往只有一年，這年過了就好了！

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