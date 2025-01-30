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台中至台南地震告警　高鐵臨時停車9班次延誤

▲▼高鐵,台灣高鐵,旅客,乘客,車站,返鄉,旅遊,遊客,出遊,國旅,觀光,交通,口罩,大眾運輸,高鐵月台,春節連假,防疫,雙鐵,春節疏運,加班車,自由座。（圖／記者李毓康攝）

▲高鐵受地震影響有所延誤。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

今天上午10時11分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震，最大震度為5強。高鐵表示，因受地震影響，導致部分列車延誤，已派員處理中，造成不便敬請見諒。

高鐵說明，上午10：12於台中至台南路段測得1～2級地震告警，共有9班次列車恰經受影響區域，臨時停車，以確保旅客安全。高鐵現正依照地震應變作業程序，啟動路線及設施巡檢。巡檢期間，通過受地震影響路段，各車次將依速限降速行駛，可能因此造成延誤。

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另外，台鐵指出，彰化、二水、斗六、嘉義、新營、善化、台南各4級，台中(山線)、沙鹿(海線)=彰化=岡山間按4級地震規定辦理；苗栗、三義、豐原、玉里各3級，香山=台中間、瑞穗=富里間按3級地震規定辦理。

▲中央氣象署發布最新地震報告。（圖／氣象署提供）

根據中央氣象署地震測報中心資料，今天上午10時11分嘉義縣大埔鄉發生芮氏規模5.6地震，震央在嘉義縣政府東南方40.5公里處，深度10公里，屬於極淺層地震。

氣象署指出，這起地震觀測到最大震度為5強，出現在嘉義縣大埔。

震度4級地區為台南市、高雄市、嘉義市、雲林縣、南投縣、彰化縣、台中市，震度3級地區為台東縣、苗栗縣，震度2級地區為屏東縣、花蓮縣、澎湖縣、宜蘭縣、新竹縣，震度1級地區為新竹市、桃園市、新北市。

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