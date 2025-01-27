先嗇宮國運籤續倡兩岸和平　李乾龍挺1女扛國民黨主席

▲三重先嗇宮董事長李乾龍說明廟門「聖啓民農」牌匾寓意深遠，過去戒嚴時期陸軍上將孫立人被「拉黑」，廟方迫於壓力只好屏蔽落款姓名，如今成了見證大時代的活故事。（圖／CTWANT提供，下同）

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主祀神農大帝的三重先嗇宮走過270年香火鼎盛，主委李乾龍更曾官拜國民黨秘書長，如今高齡75歲的他仍是在野長青樹，外界甚至傳出李乾龍有意角逐國民黨主席，對此他首度面對鏡頭，直喊支持「一名女性」扛黨主席大任，至於「那名女性」是不是台中市長盧秀燕，他則笑而不答。

李乾龍自上個世紀便活躍於三重商界，除了身兼先嗇宮董事長外，在2002年當選三重市長並高票連任，台北縣升格新北市後獲邀擔任市府民政局長，2012年更在綠遠大於藍的基本盤下，全力圍堵民進黨籍空降的立委高志鵬，僅以約1,000票差距惜敗，可謂藍營在三重政治沙漠續命僅存的一片綠洲。

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李乾龍拿出2024年的國運籤直言，如今回頭看，當時籤詩「官事悠悠難辨明，不如息了且歸耕；旁人煽惑君休信，此事當謀親弟兄」，還真的非常準確。他回顧過去一年，官場是非紛擾，包含雞蛋價格失控擾亂民生、口罩與疫苗爭議還沒個下文，拿了26.5％總統票的柯文哲還被抓進了牢，賴政府毫無建樹讓人實在「不如歸去」，而「旁人」便是美國在旁炒作，轉移自個內政動盪不力，順便賣賣軍火，讓台灣勞民傷財，也撕裂了兩岸關係，如今回頭看，兩岸「同文、同種、同血脈」，親弟兄必須和好以利兩岸共榮，「哪能假手他人」，他直言。

李乾龍呼籲，強而有力的在野黨是制衡中央政府爭議不斷的最佳利器，可惜最大在野黨、現任國民黨主席朱立倫實在「不夠力」，2025年黨主席將改選，新任主席料將扛起2026地方選戰甚至2028總統級任務，必須要改選優秀人才。他直言，自己認為國民黨主席具備的條件有三且缺一不可：首先要有無私的奉獻精神，第二要有強大的募款能力，第三還要有足夠的黨務經驗。外傳自己對黨主席一戰興致勃勃，李乾龍則首度闢謠，強調無論主動角逐或被動「拱」出來扛，自己都不會接受，反而刻正結合各地藍營、無黨議長與軍方等系統，全力支持心目中符合條件的「一名女性」接棒扛主席大任。被問到「是盧秀燕嗎？」李乾龍則開懷地大笑，並未直接回答。

▲2025年國民黨主席將改選，前國民黨秘書長李乾龍喊出將支持「一名女性」參選，外界直指就是台中市長盧秀燕（左），來勢洶洶也對國民黨現任主席朱立倫（右）造成不小壓力。

談到先嗇宮中的政治足跡，李乾龍指著廟門牌匾回顧，1954年廟方慶祝建廟200周年，前陸軍司令孫立人曾致贈一面寫有「聖啟民農」的匾額，後來孫立人捲入政爭被「拉黑」，戒嚴時代廟方受到壓力，只好將匾額上孫立人署名塗黑。他接著說，如今孫立人早已被平反，台灣更已經解嚴開放，而匾額署名欄依舊黑漆漆一片，當然不是否定孫立人，而是讓當年事件浮現眼前，希望說給訪客聽，用牌匾把這段歷史留下來。同樣地，未來的子孫如何看當今台灣政局之亂，也是執政者需要警惕的。

李乾龍預告，28日除夕深夜新年子時一到，先嗇宮仍會續抽國運籤，天意無法先「偷看」，不過「和諧、和睦」帶來和平的方針不變，不論是家運、國運甚至兩岸關係都是如此，新的一年，希望大家都好，有空來先嗇宮走走，從磚瓦建築痕跡聽背後的歷史故事，看牌匾字裡行間衍生的時代意義，讓「小龍」金蛇年走春，更有文化底蘊。

▲先嗇宮董事長李乾龍指著2024年國運籤詩直呼準確，也預告28日深夜將在先嗇宮抽出新一年國運籤，歡迎各界參與見證。

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