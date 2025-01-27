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柴油車「被誤加95汽油」壞了！車主怒求償81萬　法院竟判免賠

▲中油，加油站。（圖／記者廖婕妤攝）

▲柴油車「誤加95汽油」壞了，他怒求償81萬元，法院最後竟判免賠。（示意圖／記者廖婕妤攝）

記者趙蔡州／綜合報導

雲林台亞石油西螺加油站2024年4月發生加錯油事件，一輛柴油小貨車被加油人員加到95無鉛汽油造成車損，小貨車的權利人因此提告台亞求償81萬多元。雲林地院審理時，調閱當時的監視畫面，加上台亞員工證稱，有明確覆誦「95加500元」才開始加油，原告無法舉證台亞有疏失，判處台亞免賠。

根據判決書指出，林姓男子（非車主）當時坐在副駕駛座睡覺，小貨車由朋友小明（化名）駕駛到台亞石油西螺加油站準備加柴油，不料加油人員卻誤加95無鉛汽油，導致貨車的線路及零件受損，認為加油站應負損害賠償責任，車主事後也將求償權利讓給他，他因此提告求償81萬多元的車損及代步費。

林男出庭時表示，小明有明確告知加柴油500元，車輛油蓋內側也貼了一張10公分乘10公分的貼紙，上面寫著限加柴油，加油人員應該不是第一次遇到同款車種要加油的狀況，也應該知道要引導車輛到正確的加油車道，現在發生加錯油的事件，顯然是加油員培訓有疏失所致。

對此，台亞則聲稱，西螺加油站是「柴油、汽油泵島分離」設計，第三泵島專供汽油，並有清楚的指示標語，是對方自行駛入第三泵島，並非由加油員導引進入，且加油員當時有覆誦「95加500元」後才開始加油，加油員已根據程序操作，且依駕駛人指示加油，顯然不具有任何故意侵權行為或過失。

雲林地院法官審理案情，經勘驗加油站監視器影片後，確認過程與台亞及加油員所述一致，且小貨車進入專供汽油的第三泵島，根據經驗法則，自然會認定駕駛會購買汽油，小貨車有無限用柴油貼紙與本件訴訟無涉，且林男也無法證明加油員有疏失或過失的明確證據，審酌後判處台亞免賠，可上訴。

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