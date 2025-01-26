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進入職場後如何輕鬆存錢？　三個實用方法一次看

▲▼5個「存錢好習慣」，讓你存到一桶金 。（圖／Unsplash）

▲透過三個實用方法讓存錢變得更容易。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者蒲世芸／綜合報導

進入職場後，許多上班族都發現存錢變得非常困難，因為日常開銷已經讓生活變得緊張。如果再加上學貸、車貸、孝親費等支出，想要擠出錢來存更是困難。因此，開源節流顯得尤為重要，以下是三個實用的建議參考，幫助大家在生活中有機會省下更多錢，讓存錢目標更加容易達成。

首先，設定存款目標，每個月給自己設定一個固定要存的金額，剩下的才再去分配和使用。這個金額可以斟酌自己實際狀況，不需要一下子就訂得太高，以免給自己帶來壓力，反而無法持久，最重要的是養成存錢的習慣。有了存款目標，消費時就會更有動力去省錢，並延後不必要的花費。

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其次是養成記帳習慣。很多上班族常常感嘆，怎麼還沒到月底薪水就所剩無幾，但又不清楚錢花在哪裡。其實只要養成記帳的習慣，就能分析出自己的消費模式和金錢流向，這樣才能更好的控管開銷，避免不必要的支出。

最後，累積消費回饋。許多銀行推出各式各樣的信用卡，適合不同類型的消費使用。隨著行動支付的普及，購物時還能賺取回饋點數或者購物金。根據各店家的優惠靈活調整消費方式，不僅能享受購物樂趣，還能省下一筆不少的錢。透過以上三個步驟，就能讓生活多些餘裕，更容易將薪水存下來。

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