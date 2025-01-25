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2大速食店停賣夯品盤點　麥當勞奶昔、肯德基雞米花上榜

▲▼麥當勞捲捲薯條。（圖／記者蕭筠攝）

▲網友狂敲碗2大速食店停賣夯品回歸盤點。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

敲碗2025年回歸！《ETtoday新聞雲》盤點全台吃貨最希望重新上架的「2大速食店停賣夯品」，包括麥當勞奶昔、巧克力聖代，以及肯德基雞米花、鬆餅咔啦雞腿堡全上榜。

▲▼ 麥當勞巧克力聖代。（圖／資料照）

▲麥當勞巧克力聖代熱賣超過30年，於2019年正式停售。（圖／資料照）

●麥當勞
網友敲碗麥當勞3大回歸商品分別是「奶昔」、「巧克力聖代」、「捲捲薯條」，其中，奶昔在1984年起開始販售，上架超過30年，是許多消費者共有的「成長記憶」，香醇綿密的口感深受一票人喜愛，可惜2016年底因銷售不如預期正式下架，停賣至今超過8年依舊常被網友提起敲碗「奶昔可以回來嗎，幼稚園好期待偷喝大人的」、「還我奶昔」。

「巧克力聖代」在台也是熱賣逾30年，香甜冰淇淋淋上巧克力醬的經典滋味是不少七八年級生的「童年回憶」，不過在2019年時正式宣布停售，只要說到敲碗回歸商品之一絕對少不了這罪惡冰品。

▲▼麥當勞捲捲薯條。（圖／記者蕭筠攝）

▲麥當勞捲捲薯條2024年4月曾經驚喜回歸，不過短短2天全門市近乎完售。（圖／記者蕭筠攝）

最後的「捲捲薯條」曾在2024年4月驚喜升級回歸，使用整顆馬鈴薯結合胡椒、大蒜及洋蔥香氣，搭配一圈圈螺旋外型，大口咬下口感鹹香涮嘴，還有滿滿辛香料味，當時開賣僅短短2天全門市近乎完售，讓大批鐵粉崩潰「還沒吃到就沒了」、「捲捲薯條快點再回來」。

對此，麥當勞表示：「麥當勞感謝顧客對產品的支持，將持續提供消費者多元美味的餐點選擇。」

▲▼肯德基推出2020年終3大「彩蛋」美食，「避風塘海派脆雞」、「金黃酥炸三角軟骨」、「紐奧良烤全雞」。（圖／肯德基提供）

▲紐奧良烤全雞是嚴選整隻鮮雞烘烤製成。（圖／業者提供，下同）

●肯德基
網友敲碗肯德基3大回歸商品分別是「雞米花」、「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」、「紐奧良烤雞」，其中，人氣點心「雞米花」在2022年宣布停賣，不過使用雞腿肉製成的舊版雞米花最讓消費者懷念，紛紛直呼「雞米花，真的可惜」、「整隻去骨雞腿肉的雞米花」。

「紐奧良烤全雞」2021年曾在聖誕節推出，嚴選整隻鮮雞，結合紅椒粉、胡椒、洋蔥粉、蒜粉等數10種辛香料調製成的紐奧良風味醬料，再用手工按摩、滾打醃漬入味，最後使用獨家嫩烤技術，打造外皮酥脆、雞肉多汁的口感。

▲▼肯德基新推出炸雞界夢幻逸品「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」，10/19-11/1快閃開賣，只有14天吃得到。（圖／肯德基提供）

▲肯德基「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」曾在2021年快閃登台。

被粉絲譽為炸雞界夢幻逸品的「比利時鬆餅咔啦雞腿堡」於2021年首度快閃登台，選用厚實比利時格子鬆餅搭配外酥內嫩咔啦雞腿排，再淋上香甜楓糖，吸引大批人搶吃，至今依然有不少人敲碗趕快回歸。

對此，肯德基表示將持續創新，「歷年來多款熱門商品皆深受消費者喜愛，因此不定期推出創意新品，吸引消費者時時嚐鮮。」像是與日本肯德基同步推出聖誕節必吃「聖誕巨大桶」、台灣限定新品「雪花起司脆雞」等，希望能帶給消費者驚喜的美味體驗。

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