重案回顧／水泥塊裡有人手！二房東整理廠房嚇傻　驚揭神岡桶屍案

▲神岡廠房傳惡臭，二房東整理時驚見塑膠桶藏遺體。（圖／記者許權毅攝）

記者陳韻如／整理報導

台中神岡一間工廠2022年間爆發一起駭人聽聞的桶屍案件！林姓二房東同年10月26日前往工廠整理時，赫然發現廠內有一個橘色的方形塑膠桶，走近一看驚見一隻人手，嚇得立刻報警，才意外揭露了這塵封已久的驚悚桶屍案。

回顧案情，林姓二房東將工廠承租給一名蔡姓女子經營橡膠鞋底工廠，但後來就因欠租2年而搬離，直到案發當天，林男打算前往整理廠房，卻發現一個橘色方形大塑膠桶，裡面還用水泥封住，且還有厚紙板、水泥攪拌器等，而林男因要整理，因此將水泥撬開，沒想到一陣惡臭撲鼻而來，仔細一看竟赫見一隻人手，嚇得趕緊報警。

警方獲報到場勘驗，發現死者遭布條以木乃伊式裹屍裝袋塞進塑膠桶，還被水泥封屍，被發現時屍體早已面目全非且已蠟化，粗估死亡時間已超過2年。

▲死者遭綑綁成木乃伊後，丟進橘色塑膠桶內，再用水泥封屍。（圖／記者許權毅攝）

警方懷疑蔡姓女租客涉案，展開調查後發現，蔡女為金錢豹旗下酒店的紅牌小姐，且其男友在2019年就被通報失蹤人口，雙方還疑似有金錢糾紛，而當時蔡女見到警方上門，還嚇了一跳，但隨後恢復鎮定，似乎早就料到會有這天出現，警方因此認為她有高度涉案可能。

此外，該桶屍後經DNA比對，發現就是蔡女失蹤已久的陳姓男友，且其背後有一處模糊刺青，家屬在相驗過程中，一見就直指死者就是陳男，警方因此將蔡女列為被告送辦。





▲蔡姓女子涉有重嫌，最終遭到警方判刑27年6月。（圖／資料照）

檢方在偵辦期間，蔡女始終否認犯行，還冷臉反咬陳男是「恐怖情人」，但檢方查出，蔡女與陳男之間有200萬的借貸糾紛，且後續還假冒陳男身分，傳訊息給他的女兒，綜合總總證據，檢方認定蔡女涉有重嫌，因此將蔡女依照「家暴殺人」、「棄屍」等罪嫌，對蔡女提起公訴，並具體求處25到27年的刑期。

案經法院審理，蔡女仍持續否認犯行，但法官並不採信其說詞，因此依殺人罪判刑18年、褫奪公權10年；遺棄損壞屍體罪判刑5年；妨害電信罪判刑3年；偽造文書罪判刑2年，四罪合併宣告執行27年6月，比檢方求刑還重。全案一路上訴到最高院，但法官仍維持原判，全案定讞。