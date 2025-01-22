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台版「地面師」奇案！　林志玲竟成破案關鍵

具有律師資格的民間公證人蔡鴻燊（圖）涉嫌與地面師詐團掛勾，北檢依詐欺等罪將他起訴，請求院方從重量刑。（翻攝律師幫發聲就找蔡鴻燊YouTube）

▲具有律師資格的民間公證人蔡鴻燊（圖）涉嫌與地面師詐團掛勾，北檢依詐欺等罪將他起訴，請求院方從重量刑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

賊星該敗！台北地檢署日前起訴國內首宗詐領獨居老人遺產案，竟是刑事局2名偵查佐泡茶閒聊爆出火花，才順利突破案情。剛搜索完地面師詐騙案的偵查佐抱怨案件遇到瓶頸，提及主嫌老婆名叫「林志玲」，另位偵查佐偵辦靈骨塔詐騙案也有一嫌疑人叫「林志玲」，經過比對，確認2起案件的主嫌妻子都叫林緻菱，並從偵辦靈骨塔案查扣的林緻菱夫妻手機，發現地面師案內帳，進而查出整個詐團採公司化經營，不但聘僱大批員工過濾往生者案源、分析遺產有無親人繼承，還製作假贈與遺囑或冒充見證人，終於偵破此案。

該不法集團組織化經營，與Netflix日劇《地面師》描述詐騙集團分工細膩，假冒土地所有者出售土地，騙取鉅款的手法如出一轍，有人扮演獵人角色找物件，負責尋覓已逝孤獨老人及過濾其留下的不動產有無人繼承，也有人專門找人頭擔任被贈與者或假結婚對象，還有人負責法律協助及擔任遺囑見證人，就連不肖司法人員也貪圖小利，偷查被害人戶籍等個資，犯案情節堪比電視劇情。

台北市政府近日舉辦「台版地面師破案首映」記者會，由市長蔣萬安以及檢察官鄭少玨出席，呼籲民眾勿被騙。（翻攝地政局YouTube）

▲台北市政府近日舉辦「台版地面師破案首映」記者會，由市長蔣萬安以及檢察官鄭少玨出席，呼籲民眾勿被騙。

這起分工細密的新型態詐騙案，由北檢黑金組檢察官鄭少玨指揮調查局及刑事局偵二隊聯手偵辦，冥冥之中案件會找人，因鄭過去曾偵辦主嫌蔡尚岳涉及一宗土地詐欺案，扣到手機相關對話；後來地政人員發現同一公證人辦理過多遺產贈與案件，機警認為其中有詐，函送台北地檢署偵辦，主嫌又是蔡尚岳，北檢依內部分案規則分給鄭少玨。

刑事局召開記者會說明破獲台版地面師案過程，發現該集團分工縝密，連律師、里長及書記官都淪為共犯。（刑事局提供）

▲刑事局召開記者會說明破獲台版地面師案過程，發現該集團分工縝密，連律師、里長及書記官都淪為共犯。

鄭少玨很快發動搜索，恰好刑事局偵二隊承辦地面師案的偵查佐在辦公室吐苦水，不經意講到主嫌老婆名叫「林志玲」，與名模同音，另位承辦靈骨塔詐騙案的偵查佐一聽，馬上回稱：「我這個案子也有一個叫林志玲！」正確的姓名為林緻菱，沒想到同隊二名偵查佐湊在一起泡茶閒聊案情，竟然擦出火花，意外成為地面師破案的一大關鍵。

地面師詐團以偽造獨居老人遺囑的贈屋手法詐得1.49億元，幸好及時遭檢警調破獲。（刑事局提供）

▲地面師詐團以偽造獨居老人遺囑的贈屋手法詐得1.49億元，幸好及時遭檢警調破獲。

2名偵查佐比對「林志玲」身分，發現竟然就是蔡尚岳的妻子林緻菱，而且從靈骨塔案搜索林的辦公室，找到一支蔡尚岳藏起來的手機，其中有地面師案的內帳，一舉讓檢方還原關鍵案情，這段祕辛也讓偵辦團隊嘖嘖稱奇，發現藏鏡人竟以開發商身分掩護全新的詐騙手法，最後將分工縝密的共犯一併起訴。

刑事局搜索台版地面師共犯住處，查扣大量高檔名錶。（刑事局提供）

▲刑事局搜索台版地面師共犯住處，查扣大量高檔名錶。


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