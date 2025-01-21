無良賊狂偷金屬墓門！花蓮5墓門被竊　祖先被迫見光家屬怒了

▲▼年關近，花蓮壽豐鄉月眉公墓近日有多處墳墓墓門遭竊。（圖／壽豐鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮壽豐鄉月眉公墓近日有多處墳墓墓門遭竊，月眉村長張添發獲悉後立即通報鄉長曾淑懿與月眉派出所，曾淑懿除指示村長報警遏止偷盜歪風，目前已鎖定嫌犯擴大偵辦中。

月眉村長張添發表示，近日接獲村民反映，前往墓地祭祖時發現墳墓的鐵門、鋁門、不銹鋼被拔除，超過五處墓地墓室門戶洞開，讓民眾相當氣憤與難過。

鄉長曾淑懿獲悉後，除指示月眉村長張添發前往月眉派出所報案，也要求民政課公墓巡查員針對鄉公所轄區月眉、壽豐、溪口、吳全、水璉五大公墓擴大巡查，一旦發現公墓周邊有異相，立即向就近的轄區派出所報案，一方避免墓門遭竊取、破壞，另一方面也請警方鎖定銷贓的管道，杜絕偷盜公墓用品歪風。

曾淑懿昨天上午親自前往月眉公墓會勘，一眼就看到幾個墓地的墓門被偷到，墓室門戶洞開先人骨灰見光，令他感到相當難過，認為竊賊太過分，破壞祖先的安寧，應該要嚴懲。

▲月眉村長張添發通報鄉長曾淑懿前往查看。

月眉派出所表示，在接獲村長通報與報案後，員警已調閱附近監視器，查看看是否有可疑車輛或人物進出，並到場拍照採證，月眉派出所也會加強巡邏，同時也呼籲回收廠與村民不要收受來路不明的鐵、鋁、不鏽鋼門與物件，目前已鎖定可疑人車，擴大追查，遏止偷盜公墓物品歪風。