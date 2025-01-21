韓國瑜盛裝打「蝴蝶領結」照片曝光！　攜慶賀團出席退伍軍團晚宴

▲慶賀團出席美國退伍軍團協會所舉辦的貴賓酒會 。（圖／立委李彥秀提供）



記者崔至雲／台北報導

美國總統川普就職典禮20日在華府舉行，我立法院長韓國瑜率領跨黨派立委慶賀團見證歷史時刻，晚間一行人參加美國退伍軍團協會所舉辦的貴賓酒會，值得關注的是，慶賀團所有成員都盛裝出席，韓國瑜一身黑色西裝、打上蝴蝶結領帶，男立委們西裝筆挺，4位女立委都穿著一襲高貴禮服，美麗大方。

韓國瑜訪美慶賀訪團20日上午起參加就職典禮，晚上前往「美國退伍軍團協會」所舉辦的貴賓酒會，韓國瑜在立委葛如鈞影片中與駐美代表俞大㵢一同合影，並簡單表示，「大家一起加油！謝謝！」。

▲慶賀團出席美國退伍軍團協會所舉辦的貴賓酒會 。（圖／立委葛如鈞提供）



立委李彥秀也在現場透過葛如鈞直播說，早上參加完就職典禮後，晚上參加的晚宴是由美國退伍軍人辦的活動，該活動是對英雄的致敬，「今天晚上看到的都是在美國所有退役的軍人，退伍軍人在美國的待遇和尊敬是非常高的」。

李彥秀也提到，晚間的活動是以酒會的形式，在她走過來的路上，在華盛頓（D.C.）很多地方都有慶祝的晚宴，「這場聚會也希望藉由兩邊的互動，未來包括退伍軍人的議題、退撫的議題都可以透過這樣的形式有更多交流，幫我們軍人爭取更多的福利」。

另，據悉，韓國瑜訪美慶賀訪團隔日將會前往美國國會大廈，拜會參眾議員，晚上再參與由駐美代表處在雙橡園所設之宴席。