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蔣市府官員「收禮券」證據曝光　爭搶士林農會大餅

台北市士林區農會爆人頭會員爭議，遭人檢舉並提出假處分。圖左起為士林區農會總幹事曾崇華、理事長葉文忠。（翻攝士林區農會臉書）

▲台北市士林區農會爆人頭會員爭議，遭人檢舉並提出假處分。圖左起為士林區農會總幹事曾崇華、理事長葉文忠。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市規模最大、資產最多的士林區農會，2月將舉行理監事改選，有意參選的兩派人馬競爭激烈，本刊接獲投訴，指士林區農會近期有大批人頭會員加入，主管機關台北市政府產發局接獲檢舉卻未積極清查。另爆出長期負責農業發展業務的2名官員竟未避嫌，收受等同現金的數千元農會提貨券，本刊取得簽收單簽名，與官員平時簽署公文的字跡相似度十分高，北市府已移送政風處及檢調偵辦，恐釀成蔣萬安市府首起貪汙案。

士林區農會改選在即，卻發現有死亡會員、不符合資格者等，仍列冊在選舉名單中。

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▲士林區農會改選在即，卻發現有死亡會員、不符合資格者等，仍列冊在選舉名單中。

會員數高達2,400餘人的士林區農會，是台北市規模最大，土地、存款也最多的地區農會，每四年改選理監事都暗潮洶湧，今年也不例外，2月即將舉行的選舉不但爆發兩波人頭會員爭議事件，更離譜的是，連主管機關台北市政府產發局官員也捲入！

台北市產業發展局科長呂丘鴻（上）、簡任技正劉永修（下），遭爆收受農會禮券，恐涉及貪汙弊端。（讀者提供）

▲台北市產業發展局科長呂丘鴻（上）、簡任技正劉永修（下），遭爆收受農會禮券，恐涉及貪汙弊端。

本刊接獲爆料，負責督導北市農會相關業務的產發局2名官員，遭檢舉收受台北市農會提供等同現金的提貨券，金額為2,000元及6,000元，已明顯違反公務員廉政倫理規範，如今又遭檢舉審查人頭及幽靈會員資格，疑似放水，讓外界不得不懷疑官員是否一手拿好處，一手放水偏袒某方人馬，繼續利用人頭會員掌控士林區農會。

即使人頭會員問題尚未解決，士林區農會日前已公告2月將舉行理監事改選。

▲即使人頭會員問題尚未解決，士林區農會日前已公告2月將舉行理監事改選。

本刊掌握，這2名產發局官員分別是簡任技正劉永修及農業發展科科長呂丘鴻，皆在去年收受「台北市農會農特產品展售中心購物提貨券」。劉簡任技正拿了3張編號不同、面額2,000元的提貨券，總共6,000元；呂科長則收了1張2,000元提貨券，且2人都在「使用人簽章」欄親自簽名。本刊比對呂平時簽署公文的字跡，發現相似度十分高，一旦證實，恐涉及收受不正利益的貪汙罪嫌，北市府已送政風處調查及檢調偵辦，並要求官員回繳禮券。

「台北市政府竟然有這種主管機關，長官可以繼續任職十多年不換！」爆料人士指出，負責農業發展業務的官員，私下與農會關係十分友好，對待士林區農會的態度怎麼可能強硬？「長期以來理監事會議、會員代表大會等，市府也都會派人列席，但列席都只是等吃飯、喝酒、拿禮物而已！」

去年5月，檢舉人已向北市議會、產發局陳情，士林區農會有多名會員資格不符，問題嚴重。（讀者提供）

▲去年5月，檢舉人已向北市議會、產發局陳情，士林區農會有多名會員資格不符，問題嚴重。

該人士批評，身為主管機關的產發局，對審查會員資格至今毫無標準，即便有人檢舉提出證據及要求清查名冊，產發局向來只告知士林區農會須「妥善處理」，後續都未改善，即使之後改向北市府陳情，也是收到同樣的回應。

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