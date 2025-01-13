快訊／法官今天才裁定…郭哲敏火速繳2億交保！回家陪錢帥君過年

記者黃哲民、陸運陞、戴若涵／新北報導

名模錢帥君的男友、北市88會館負責人郭哲敏（人稱洗錢大亨）涉及洗錢、組織犯罪等相關案件，集團洗錢金額約台幣217億元。10日辯論終結，定於5月29日宣判，合議庭13日裁定在押的郭男與共犯張旭昇，若能各提出2億元、2千萬元保證金，可停止羈押，但交保後須接受科技設備監控，限期24日前辦保，否則從29日起延押2月，可抗告，而裁定結果才出來沒多久，郭哲敏稍早火速繳錢完成辦保離開了。

▲郭哲敏2億元交保。（圖／記者陸運陞攝，下同）