快訊／16縣市低溫特報！2地持續「非常寒冷」探6度

▲中央氣象署發布低溫特報。（示意圖／ETtoday資料照）

記者陳威廷／台北報導

中央氣象署今（13日）下午4時25分針對16縣市發布低溫特報，因今晚至明（14日）清晨輻射冷卻影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率；明晨新竹縣及苗栗縣局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。

根據氣象署資料，目前低溫特報發布範圍包括基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣等16縣市，預計影響時間將持續到14日上午10時。

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氣象署提醒，民眾應注意保暖及日夜溫差，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；留意早晚低溫導致之呼吸道及心血管疾病，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；農作物及水產養殖業注意寒害。





低溫橙色燈號1（平地低溫6度以下）：

新竹縣、苗栗縣



低溫黃色燈號（平地低溫10度以下）：

基隆市、新北市、桃園市、新竹市、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、金門縣

▲氣象署低溫特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署