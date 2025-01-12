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香港聽障舞團「森林樂」跨越障礙　首度來台北表演《手舞觸動2》

▲▼森林樂表演照。（圖／森林樂提供）

▲森林樂表演照。（圖／森林樂提供）

生活中心／台北報導

由一群聽障舞者組成的舞團「森林樂」將首度來台表演，帶來改編自創辦人黃耀邦奮鬥故事的舞作《手舞觸動2－You’ll Never Dance Alone》，藉此傳遞永不放棄的精神。

森林樂聾人舞蹈團由香港十大再生勇士、聾人藝術家黃耀邦於2010年創辦，是香港第一個聾人舞蹈團，舞團致力推廣「無聲舞蹈」及促進聾人文化，以及宣揚永不放棄的精神。

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黃耀邦的雙親也是聽障人士，而原本聽力正常的他，在3歲時歷經一場高燒後，聽力直線下降，6歲時聽不到任何聲音。黃耀邦說成立舞團並命名為「森林樂」，象徵陽光被枝椏遮擋無法灑落，森林內變得黑暗，就如同聽障與健聽者之間的隔閡，期許聽障人士能像一隻自由的小鳥般，沖出黑暗的森林。

聽障人士想要跟著音樂節奏跳舞，是件非常困難的事情。「森林樂」的成員們為了要感受音樂的重低音與震動，練舞時要戴著助聽器，並把音樂開到最大聲感受節奏，但同時忍受同樣被放大的噪音轟炸。黃耀邦說，即便如此，團員們還是十分享受這樣的過程，用曼妙的舞姿揮灑著汗水，希望傳遞出「聽障人士都做得到」的正向能量。

「森林樂」原定2024年3月要演出《共鳴舞曲》，開演一個多月前遭主辦單位香港青年藝術協會沒來由喊卡。為了心中對舞蹈的熱愛，「森林樂」首度跨海來台，1月18日、19日將在台北市萬座曉劇場，演出《手舞觸動2－You’ll Never Dance Alone》。

這部舞作改編創辦人黃耀邦近年創立的舞蹈學校因為疫情因素被迫關閉、舞團演出減少，表演突然遭到取消等事情。黃耀邦說，改變不了世界，不如改變自己的心態，最重要知道自己有熱情，心中有團火，生命有限，不想浪費青春」。

《手舞觸動2－You’ll Never Dance Alone》各場次票券已在「Opentix兩廳院文化生活網」開賣，時間分別是1月18日下午14點30分、1月18日晚間19點30分、1月19日下午14點30分，共計三場。

▲▼森林樂創辦人黃耀邦。（圖／森林樂提供）

▲森林樂創辦人黃耀邦。（圖／森林樂提供）

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