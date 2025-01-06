基隆女偷走父親印章、權狀「過戶房地產」　他抓包怒提告奪回　

▲基隆女偷走父親的印章、權狀，將爸爸的房地產全部過戶到自己名下。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

基隆市一名賴姓女子日前趁父親出門，偷走父親放在家裡的房產權狀和印章，接著先後「冒充賴爸」將賴爸名下的土地、房屋全部過戶給自己，賴爸知情後立刻提告。基隆地院法官審理後，依偽造文書罪判處賴女2個月徒刑，可易科罰金，賴爸成功拿回房地產。

根據判決書指出，賴女2022年1月5日趁著賴爸出門之際，偷走了賴爸名下房屋、土地的所有權狀，以及身分證、印鑑印章等物品，接著假冒賴爸的名義及簽名，到戶政機關申請印鑑證明，同年1月18日再到地政機關將賴爸名下的房屋、土地全部過戶到自己的名下。

賴爸不久後發現名下的房地產都被女兒轉走後立刻提告，基隆地檢署檢察官調查後依偽造文書、竊盜等罪嫌起訴賴女。基隆地院法官審理認為，賴女確實未經父親授權，就使用父親名義申請印鑑證明，行為已觸犯偽造文書，造成賴爸權益、政府機關資料正確性受損。

基隆地院法官考量，賴女接受調查時坦承犯行，且已經跟賴爸達成和解，審酌賴女犯罪動機、手段及犯行造成的損害，以及曾有違反洗錢防制法前科，依偽造文書罪判處賴女2個月徒刑，可易科罰金。至於竊盜罪，由於賴爸請求撤告（共居親屬、五親等內血親或三親等內姻親之間犯竊盜罪者，須告訴乃論），法官諭知不受理。