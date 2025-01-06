　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

基隆女偷走父親印章、權狀「過戶房地產」　他抓包怒提告奪回　

▲基隆地檢署,基隆地方法院。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆女偷走父親的印章、權狀，將爸爸的房地產全部過戶到自己名下。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

基隆市一名賴姓女子日前趁父親出門，偷走父親放在家裡的房產權狀和印章，接著先後「冒充賴爸」將賴爸名下的土地、房屋全部過戶給自己，賴爸知情後立刻提告。基隆地院法官審理後，依偽造文書罪判處賴女2個月徒刑，可易科罰金，賴爸成功拿回房地產。

根據判決書指出，賴女2022年1月5日趁著賴爸出門之際，偷走了賴爸名下房屋、土地的所有權狀，以及身分證、印鑑印章等物品，接著假冒賴爸的名義及簽名，到戶政機關申請印鑑證明，同年1月18日再到地政機關將賴爸名下的房屋、土地全部過戶到自己的名下。

賴爸不久後發現名下的房地產都被女兒轉走後立刻提告，基隆地檢署檢察官調查後依偽造文書、竊盜等罪嫌起訴賴女。基隆地院法官審理認為，賴女確實未經父親授權，就使用父親名義申請印鑑證明，行為已觸犯偽造文書，造成賴爸權益、政府機關資料正確性受損。

基隆地院法官考量，賴女接受調查時坦承犯行，且已經跟賴爸達成和解，審酌賴女犯罪動機、手段及犯行造成的損害，以及曾有違反洗錢防制法前科，依偽造文書罪判處賴女2個月徒刑，可易科罰金。至於竊盜罪，由於賴爸請求撤告（共居親屬、五親等內血親或三親等內姻親之間犯竊盜罪者，須告訴乃論），法官諭知不受理。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
合歡山下雪了！部分路面積雪「限掛雪鏈通行」
苦苓爆料慈濟惡劣盜圖行徑！　受害畫家本人「PO出原圖」發聲了
高雄警約砲「揪妹吸毒」被檢舉！住處搜到K他命…免職汰除
游艾喆隊友「突失去意識倒地」　比賽被直接取消！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

基隆女偷走父親印章、權狀「過戶房地產」　他抓包怒提告奪回　

快訊／高雄警約砲「揪妹吸毒」被檢舉！住處搜到K他命…免職汰除

快訊／桃園電子廠大火！　緊急疏散342人

阿姨人肉佔車位「年輕人不懂尊重」！女駕駛一招反擊全場讚爆

兄弟IG互嗆！新北22歲男到哥哥家丟大龍炮　路人、汽車衰遭炸

怪男出沒泰山圖書館！搭訕女高生還拿水要她喝　警調監視器追人

快訊／剛到任4個月！新北22歲警「墜落所內中庭」　頭部受傷送醫

刑事悍將牢裡過年！稱大小便失禁、感染副睪炎求交保　法官駁回

台中「停業中飯店」突傳火警！7樓房間床墊燒毀　地上留有紅紙

工程師遭機台活活夾死！雇主沒設護罩有過失...賠400萬緩刑2年

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

【超有創意】療癒系「炸雞攤」給你滿滿情緒價值

聲樂老師登台前「耳機突沒聲」　工作人員急救援...她拍片道謝#星光雲REELS

石頭點歌「請勿站在椅子上」　阿信即興創作：太荒謬XD

王子弟弟邱宇辰爆紅「賺1年抵前10年」　敖犬包3600禮金..「他結婚我們不包」

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

【好姐妹可以放心上天堂了XD】她演參加好姐妹喪禮　修遺照幫補口紅還刪對話

基隆女偷走父親印章、權狀「過戶房地產」　他抓包怒提告奪回　

快訊／高雄警約砲「揪妹吸毒」被檢舉！住處搜到K他命…免職汰除

快訊／桃園電子廠大火！　緊急疏散342人

阿姨人肉佔車位「年輕人不懂尊重」！女駕駛一招反擊全場讚爆

兄弟IG互嗆！新北22歲男到哥哥家丟大龍炮　路人、汽車衰遭炸

怪男出沒泰山圖書館！搭訕女高生還拿水要她喝　警調監視器追人

快訊／剛到任4個月！新北22歲警「墜落所內中庭」　頭部受傷送醫

刑事悍將牢裡過年！稱大小便失禁、感染副睪炎求交保　法官駁回

台中「停業中飯店」突傳火警！7樓房間床墊燒毀　地上留有紅紙

工程師遭機台活活夾死！雇主沒設護罩有過失...賠400萬緩刑2年

美12歲童睡覺遭朋友「沸騰熱水潑臉」　臉部大面積二度燙傷、毀容

男趁媽酒醉「多次撿屍亂倫」！還傳訊父親吹噓　法院判性侵不成立

基隆女偷走父親印章、權狀「過戶房地產」　他抓包怒提告奪回　

參加公司尾牙要付700！菜鳥驚喊「這是常態？」過來人曝悲慘經歷

早餐店老闆娘腰酸背痛以為職業病！就醫檢查驚覺「罹肺癌4期」

搭機想插隊恐被處罰！航空公司派員「一招反制」…插隊仔重新排隊

出國前「先排1小時安檢」！旅客塞爆桃機傻眼：比仁川還誇張

機洗就可以！清洗羽絨衣「4個冷知識」必學

農業部擬「增列955物種」禁養　飼主湧入兩棲爬蟲協會FB洗版力挺

計程車司機被乘客認錯！竟找到「雙胞胎哥」　與失散30年父母團聚

老公養「巴西黑」獵奇蛻皮！畫面讓她生理厭惡...卻全程看完

社會熱門新聞

警「揪妹吸毒」被檢舉　火速免職汰除

百萬網紅廚房性侵甜點師　遭判3年10月

桃園電子廠大火！搶救7小時火勢控制

阿姨人肉佔車位　女駕駛一招反擊全場讚爆

台中「停業中飯店」突傳火警！7樓房間床墊燒毀

25歲伴遊妹慘了！收7千陪玩吸到喪屍煙彈

刑事悍將牢裡過年！稱病求交保遭駁回

兄弟IG互嗆！新北22歲男到哥哥家丟大龍炮

即／新北22歲警驚傳墜樓！頭部受傷送醫

女偷印章權狀過戶房地產　爸提告奪回　

九頭身警花變身劫匪　網狂讚：流量密碼

即／觀音工業區先豐電子廠大火！恐怖濃煙飄住宅區

越南茶混充貼標　17萬杯喝下肚

中華電信海底電纜被拖斷　抓到肇事貨輪

更多熱門

相關新聞

美房貸利率「升至近7%」！　房貸申請量大跌21％

美房貸利率「升至近7%」！　房貸申請量大跌21％

隨著12月下旬抵押貸款利率大幅上升，對美國房貸需求產生了顯著影響，房貸申請總量大跌逾20％，處於美國房地產市場進入一年中最為低迷的季節。

專家：中國房企債務不能無限期滾動　有些可能需破產

專家：中國房企債務不能無限期滾動　有些可能需破產

陸央行擇機降準　專家：不排除春節前實施

陸央行擇機降準　專家：不排除春節前實施

交通、機能、綠意一應俱全　「遠雄敦富」定義機捷品味生活

交通、機能、綠意一應俱全　「遠雄敦富」定義機捷品味生活

兩岸官員：習近平新年談話擬談「融台」　再提「三個認同」論調

兩岸官員：習近平新年談話擬談「融台」　再提「三個認同」論調

關鍵字：

房地產印章

讀者迴響

熱門新聞

韓總統官邸來硬的！4大巴「組車牆」抗逮捕

T.O.P.私下道歉了！爛演技惹怒全球　導演黃東赫：沒想到這麼不原諒他

愛愛「無套射外面」懷孕機率曝！醫警告：小心當爹娘

警「揪妹吸毒」被檢舉　火速免職汰除

游艾喆日職籃隊友「突失去意識倒地」

百萬網紅廚房性侵甜點師　遭判3年10月

來台交流！西班牙女赴泰　被大象攻擊亡

趙露思曾來台念大學2年！絕美學生照瘋傳

2寶媽「謎樣液體」狂流3年…竟罹癌！醫：前期幾乎沒症狀

單親媽下海「8小時激戰620男」爆紅！

苦苓爆料慈濟盜圖　受害畫家發聲

《魷魚2》導演黃東赫痛罵：AV版毀掉我作品！　斥朴成焄「怎會手滑」

全聯公告禁做荒謬1事　全場笑了

台灣妞曝「韓網查不到AV網」

軍公教加薪3%未入帳？　王鴻薇打臉林楚茵

更多

最夯影音

更多

【2歲就懂吸貓】寶寶張嘴想偷襲貓貓媽制止：不可以吃哥哥

正妹花2萬元開箱 #Toyz 鍋癮子　驚見小果蠅！被招待松阪豬當補償

出國前在機場發現老公護照剩8天過期 人妻崩潰結局奇蹟發生

【趁洗車當面偷罵女友XD】見她開門秒縮：小公主來囉

【超有創意】療癒系「炸雞攤」給你滿滿情緒價值

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面